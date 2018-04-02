Анвельт об увольнении спасателя: я люблю русский язык, но есть закон

Как министр я скажу, что есть закон. Законом установлено, что спасатели должны знать эстонский на B1. Закон принят не на пустом месте. Люди, которые спасают жизни других людей, должны уметь объясниться и на эстонском, и на русском языке. И это для спасателей не новость: с 2010 года им было предоставлено немало бесплатных языковых курсов (если точнее, то 22) – 313 спасателей успешно их прошли, и лишь у 12 - за восемь лет так ничего и не получилось… Да, я понимаю, что мотивации не так много, когда языком пользуешься редко. Но мы не должны надеяться на случай. Этот случай может стоить кому-то жизни.

За свою долгую карьеру (и в полиции, и в политике) я много делал для того, чтобы у людей не было языкового барьера, чтобы люди могли освоить язык и лучше понимать тех, с кем вместе работают. Я и сейчас от этого не отступлю. Вскоре в Нарве появятся Нарвский колледж Академии МВД и Дом эстонского языка, запустится проект гражданских договоров и так далее. Обучение языку не должно быть какой-то привилегией. Это ежедневная потребность.

Ида-Вирумаа – это тоже Эстония. Для меня Эстония, наша общая родина, начинается с Ида-Вирумаа. Давайте уважать друг друга. Давайте уважать культуры друг друга. Тогда у нас никогда не будет никаких фобий. Мы – один народ. Вне зависимости от языка.