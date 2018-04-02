Камеры слежения за скоростью помогли тысячам водителей расстаться с лишними деньгами

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал BNS в понедельник, что в марте этого года полиция отправила 5273 сообщения о штрафе в связи с зафиксированными камерами нарушениями скоростного режима. Он добавил, что за три первых месяца года камеры зафиксировали 15 062 нарушения.

В последний день февраля на 42-43-м километрах шоссе Ристи - Виртсу - Куйвасту начали работать две камеры, измеряющие скорость в обоих направлениях. За месяц они зафиксировали более 180 нарушений — 148 в направлении Ристи и 34 — в направлении Виртсу.

За весь 2017 год в Эстонии камеры зафиксировали в общей сложности 118 766 случаев превышения допустимой скорости движения, из них 5479 в декабре.