Калькулятор: жители Эстонии могут посмотреть, на сколько выросла их пенсия

Пенсии в среднем выросли на 7,6 процента, и выплачиваемые в апреле уже будут рассчитаны по-новому. Ставка народной пенсии выросла со 175,94 евро до 189,31 евро.

Размер своей новой пенсии можно посмотреть с сегодняшнего дня на госпортале: eesti.ee – avaleht → e-teenused → kodanikule → toetused ja sotsiaalabi → minule makstav pension, toetused ja hüvitised.

Базовая часть пенсии повысилась до 175 евро, а ценность каждого года трудового стажа - до 6,161 евро.

Индексация пенсий касается 375 649 пенсионеров. Самую же большую прибавку получили те, кто проработал 44 года. Их ежемесячный доход вместо прежних 415 евро составит 446,52 евро.