понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Калькулятор: жители Эстонии могут посмотреть, на сколько выросла их пенсия

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Пенсия. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Как уже сообщалось, был сделан ежегодный перерасчет пенсий, или индексация, в результате которого с апреля пенсии выросли. Выросли также пенсии по нетрудоспособности и потере кормильца, а также ставка народной пенсии.

Пенсии в среднем выросли на 7,6 процента, и выплачиваемые в апреле уже будут рассчитаны по-новому. Ставка народной пенсии выросла со 175,94 евро до 189,31 евро.

Размер своей новой пенсии можно посмотреть с сегодняшнего дня на госпортале: eesti.ee – avaleht → e-teenused → kodanikule → toetused ja sotsiaalabi → minule makstav pension, toetused ja hüvitised. 

Базовая часть пенсии повысилась до 175 евро, а ценность каждого года трудового стажа - до 6,161 евро. 

Индексация пенсий касается 375 649 пенсионеров. Самую же большую прибавку получили те, кто проработал 44 года. Их ежемесячный доход вместо прежних 415 евро составит 446,52 евро. 

Рост пенсии зависит от пенсионного стажа. Новый размер своей пенсии можно также рассчитать с помощью калькулятора Департамента социального страхования.  

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