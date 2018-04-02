Фото: автобус с пассажирами вылетел в кювет и опрокинулся
2 апреля 2018 г., 12:17
В Харьюмаа на шоссе Кейла-Хаапсалу автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся набок, скорая помощь доставила одного человека в больницу, передает Postimees.
Сегодня утром в 9.25 на 19-м км шоссе Кейла-Хаапсалу автобус вылетел в кювет.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в автобусе находились восемь человек. «Одного человека доставили в больницу для проверки здоровья и еще одному была оказана первая помощь на месте», - сказал пресс-секретарь. Остальные не пострадали.
Полиция отмечает, что ДТП, вероятно, произошло из-за скользкой дороги.