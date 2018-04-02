Нокаут от МОК: бокс могут исключить из программы Олимпиад

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в начале февраля 2018 года заявил, что организация оставляет право пересмотреть включение бокса в программу юношеских Олимпийских игр и Олимпиады-2020. Исполком МОК принял решение о начале расследования системы управления AIBA.

"Мы надеемся, что этого не произойдет, - сказал Вирджетс, отвечая на вопрос об угрозе исключения вида спорта. - Мы любим бокс, мы живем боксом, поэтому мы не можем даже представить, чтобы бокс был вне Олимпиады. Но есть люди, которые хотят этого. И мы не знаем, сколько таких людей среди членов МОК, которые имеют полномочия для принятия таких решений. Я могу сказать, что мы воспринимаем эту угрозу очень серьезно".

"Мы сделаем все, чтобы выполнить все требования МОК, - продолжил представитель AIBA. - И надеемся, что МОК признает наше стремление измениться и стать образцовой олимпийской федерацией. Да, мы признаем, что в боксе были проблемы, мы плохо вели себя в прошлом. Но нужно признать, что бокс - это отличный продукт, и мы сейчас объединены группой людей, которые делают все, чтобы реформировать федерацию и сделать её образцовой. Поэтому будет большой ошибкой избавиться от спорта, в котором сочетается такое большое количестве ценностей олимпийского движения".

Исполком AIBA в начале ноября 2017 года принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату. В конце месяца чиновник, возглавлявший AIBA на протяжении 11 лет, ушел в отставку с поста главы организации.

МОК, однако, настроен решительно:

"Мы уже видели проблемы в декабре, и они не были разъяснены. Это касается процедуры принятия внутренних решений, наверное, вы помните путаницу по вопросам назначения, выбору руководства, эти проблемы вам известны. И есть вопросы, которые связаны с новым временным президентом федерации и, в частности, по вопросу финансов. Мы не увидели никаких улучшений в борьбе с допингом в этой федерации", - сказал Томас Бах.