Tesla отозвала более ста тысяч Model S из-за воздействия противогололедных реагентов на некоторые детали

Отзыву подлежат машины, выпущенные до апреля 2016 года. На другие модели марки Tesla, такие как Model X и Model 3, этот отзыв не распространяется, пишет Newsru.com.

Компания намерена заменить болты гидроусилителя руля, "подверженные чрезмерной коррозии", особенно в условиях холодного климата. Такое воздействие на детали, которые поставляет немецкий завод Bosche, оказывает определенный вид искусственной соли, используемый для предотвращения обледенения на дорогах.

"Наблюдается чрезмерная коррозия в болтах гидроусилителя руля в условиях очень холодного климата и особенно в тех местах эксплуатации, где на дорогах в качестве противогололедных реагентов используется не поваренная соль (столовая соль), а хлорид кальция и хлорид магния", - сообщает CNBC , цитируя официальное письмо, направленное компанией Tesla своим клиентам.

В Tesla особо подчеркнули, что к этому моменту не было зафиксировано ни одной проблемы с деталями гидроусилителя руля на автомобилях Model S, ни одного несчастного случая или травмы в результате потенциальной неисправности, хотя совокупный пробег этой модели по дорогам мира уже составил более полутора миллиардов километров.

В результате коррозии болты действительно могут не выдержать нагрузки, однако в Tesla гарантируют, что это не приведет к потере управления транспортным средством, и водитель по-прежнему сможет вести автомобиль, прикладывая лишь чуть более значительные усилия при повороте руля.

Противогололедные реагенты (ПГР) - химические искусственные средства, распределяемые по поверхности дорог в зимний период времени. Они бывают природные и искусственные. В крупных российских городах чаще всего применяются противогололедные реагенты, полученные химическим путем, - хлорид кальция, хлорид натрия, хлорид магния и др. В частности, в Москве, по условиям водоотведения, применяются ПГР только хлоридной группы.

Tesla означало будущее... Но есть ли оно теперь у Tesla?

Акции Tesla продолжают падать на фоне снижения капитализации компании, нехватки финансирования, смертельной аварии на калифорнийском шоссе 101 и снижения кредитного рейтинга. А тут еще новый отзыв...

27 марта, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг Tesla на одну ступень - с "B2" до "B3", уведя его еще глубже в спекулятивную зону. Прогноз остается негативным, что говорит о возможности дальнейшего ухудшения оценки кредитоспособности.

29 марта цена бумаг Tesla Inc. уменьшилась на 7,7% на сообщениях о новом расследовании федеральных регуляторов США и снижении кредитного рейтинга компании. С начала марта акции Tesla подешевели более чем на четверть.

Только за месяц капитализация уменьшалась на 15 с лишним миллиардов долларов. Основатель и гендиректор компании Илон Маск за месяц потерял около трех миллиардов долларов. А убытки самой компании по итогам IV квартала 2017 года составили 675 миллионов долларов.

Инвесторы уже начали избавляться от бумаг производителя электромобилей, компании даже прочат банкротство через несколько месяцев.

Проблема в том, что Tesla не зарабатывает денег. Спортивные электрокары Tesla Roadster, Tesla Model S, Tesla Model X приносили предприятию одни убытки. Маск рассчитывал на Tesla Model 3, которая захватит рынок и сделает компанию прибыльной. Model 3 стоимостью 35 тысяч долларов запустили в серийное производство в июле 2017 года. Предзаказ на нее оформили более полумиллиона человек. Но к концу года было выпущено всего 360 автомобилей вместо обещанных 20 тысяч.