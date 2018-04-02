понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Новая версия: злоумышленники могли обработать "Новичком" гречку, привезенную Скрипалю из Москвы

Новая версия: злоумышленники могли обработать "Новичком" гречку, привезенную Скрипалю из Москвы

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Кладбище в Солсбери, которое Сергей Скрипаль и его дочь посетили за несколько часов до отравления. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix/AFP

Правоохранительные органы Великобритании допросили подругу дочери Сергея Скрипаля в связи с тем, что она привезла по просьбе Юлии Скрипаль гречневую крупу в подарок экс-полковнику ГРУ, сообщает Newsru.com со ссылкой на The Sun.

Контртеррористическое подразделение британской полиции продолжает расследование отравления нервно-паралитическим веществом 66-летнего Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, произошедшее 4 марта в Солсбери. Бывший шпион остается в больнице в критическом состоянии, Юлия пришла в себя. На прошлой неделе стало известно, что она разговаривает и принимает пищу. По оценке врачей, угрозы для ее жизни больше нет.

Хотя в центре внимания расследования по-прежнему остается входная дверь дома Скрипаля в Солсбери, на которой детективы обнаружили самую большую концентрацию частиц нервно-паралитического вещества, следователи также допросили неназванную подругу Юлии Скрипаль по поводу продуктов, привезенных ею из Москвы.

По данным издания, Сергей Скрипаль попросил дочь привезти ему гречку, лавровый лист и другие приправы, но она забыла об этом и попросила захватить продукты с собой знакомую, которая прилетела с мужем в Британию другим рейсом. По версии следствия, возможно, именно эти подарки были обработаны отравляющим веществом.

Как сообщалось ранее, британская полиция считает, что впервые пострадавшие вступили в контакт с отравляющим нервно-паралитическим веществом в доме экс-шпиона. Отмечалось, что наиболее высокой концентрация яда оказалась на входной двери. Следы отравляющего вещества были найдены и в других местах в городе, в которых работала полиция. Но частиц вещества там было значительно меньше, чем на входной двери дома Скрипаля. Полиция отмечала, что в ближайшее время расследование будет сфокусировано вокруг жилища двойного агента.

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