Груз не долетел, дрон разбился: первая попытка «Почты России» доставить посылку с помощью беспилотника провалилась

Дрон стартовал с площадки почтового отделения в 105-м микрорайоне города, а доставить почтовый груз надо было в село Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии. Но по пути следования беспилотник вдребезги разбился, врезавшись в стену трехэтажного дома, сообщает NEWSru со ссылкой на «Байкал-Медиа». Никто не пострадал.

«Московский комсомолец» при этом пишет, что целью полета было село Нижний Саянтуй того же района, расположенное в 16 километрах от места старта.

Наблюдать за полетом дрона с двухкилограммовой посылкой собрались чиновники и журналисты Бурятии. Коптер врезался в жилой дом на уровне второго этажа между окон, а затем резко спикировал вниз и разбился. Размер ущерба составил 1,2 миллиона рублей. В технопарке остались два беспилотника.

Видео крушения беспилотника опубликовано на Youtube-канале телерадиокомпании «Тивиком».

При этом накануне, 1 апреля, был проведен тестовый запуск дрона при скорости ветра до 16 км/ч, и аппарат показал хорошую устойчивость.

По данным «МК», аппарат был российского производства - «Рудрон/Экспедитор 3М» типа «мультикоптер». Как следует из его характеристик, он способен доставлять груз весом четыре, 50, 100 и 230 килограммов. Крейсерская скорость беспилотника 60 км/ч, масса - семь килограммов. Дальность полета составляет 60-70 километров с возвратом. При этом аппарат должен следовать по маршруту, выстроенному в онлайн-картах, и не отклоняться от заданного курса.

В момент приземления, если бы таковое произошло по заданному адресу, квадрокоптер должен был заглушить двигатели на три минуты, в течение которых с него сняли бы груз, и потом вновь завелся бы, чтобы вылететь в обратном направлении.

Тем не менее содержимое посылки не пострадало, рассказала представитель правительства Бурятии РИА «Новости». «Содержимое посылки осталось в сохранности, дом тоже не пострадал», - пояснила собеседница агентства.