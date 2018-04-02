понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Трамп отказался помиловать российского летчика Ярошенко

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Константин Ярошенко

ФОТО: Scanpix

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила из США письмо с отказом в ответ на ходатайство на имя президента Дональда Трампа о помиловании осужденного в стране российского летчика Константина Ярошенко.

"Я получила ответ от замгоссекретаря по поручению Трампа, они сообщают в очень корректной форме на двух листах, что считают осуждение Ярошенко законным и обоснованным, что оно осуществлено в рамках демократических принципов, что доказательства его вины являются достаточными для вынесения приговора, а что касается условий содержания под стражей, они равны для всех", - сказала Москалькова "Интерфаксу".

Она отметила, что намерена продолжать бороться за освобождение Ярошенко.

"По нашим данным он не совершал преступлений на территории Соединенных Штатов и те доказательства, которые есть, недостаточны. Но для этого необходим профессиональный диалог, который я намерена продолжить", - сказала уполномоченный.

Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии сотрудниками спецслужб республики по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Затем летчика депортировали в США. 7 сентября 2011 года окружной суд США по южному округу штата Нью-Йорк приготовил Ярошенко к 20 годам тюремного заключения, признав его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США.

В конце мая 2017 года Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать Ярошенко. В начале июля россиянин лично обратился к американскому лидеру с просьбой о возвращении на родину, письмо было передано 4 июля в Белый дом через посольство РФ в Вашингтоне.

Он также обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поднять на встрече с Трампом вопрос о его экстрадиции.

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