Маленькая коробочка может сорвать рейсы из Эстонии в Петербург

Причиной тому – требование, согласно которому в период с 1 июня по 17 июля автобусы не смогут въехать в Петербург без специального устройства. Смысл этой коробочки с SIM-картой состоит в том, чтобы в режиме реального времени передавать данные о местонахождении каждого автобуса и многом другом напрямую в центр безопасности, созданный российскими властями.

Точнее автобусы будут подключены к системе ЭРА-ГЛОНАСС, которая будет следить за ними и с помощью мобильной связи, и через спутники. По сути, речь идет о российском клоне используемой в Европе системы eCall, которая предназначена в основном для передачи информации об авариях спасательным подразделениям.

Российское извещение автобусных фирм ФОТО: Kuvatõmmis

Но эстонских автобусных перевозчиков это требование не устраивает. Во-первых, эта коробочка по разным данным стоит 1000-2000 евро, во-вторых, пришлось бы отдать автобусы на два дня российским властям.

“После получения этой информации наши партнеры отказались туда ездить. Вероятно, эти условия невыполнимы”, - пояснил Postimees руководитель Scandinavian Tours OÜ Роман Хаги.

В качестве одного из решений поездки попытаются организовать так, чтобы выходящие из Эстонии автобусы останавливались в Красном селе за пределами Петербурга, а дальше пассажиры ехали на местных автобусах. В то же время это означает, что придется заказывать минимум два автобуса, т.е. дополнительные расходы увеличатся.

Консультант Tensi Reisid Хелис Казеару отметила, что на время ЧМ их фирма не планирует ни одной автобусной поездки в Санкт-Петербург. «Планируя поездки 2018 года, мы уже учитывали, что в этот период времени мы не будем осуществлять туда поездки», - сказала Казеару.