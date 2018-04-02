В аэропорту Хельсинки отменяют рейсы из-за снежной бури
2 апреля 2018 г., 13:29
Снегопад, пришедший в Финляндию в первые дни апреля, стал причиной задержки некоторых рейсов в Хельсинки-Вантаа.
Около 20 рейсов были отменены из-за снежной бури. Кроме этого, в главном аэропорту Финляндии будут наблюдаться проблемы с доставкой багажа. Об этом сообщает оператор Finavia.
Самолеты авиакомпании Finnair в понедельник также могут вылетать с задержкой от 15 минут до 2 часов, пишет "Фонтанка".
Информацию о рейсах можно узнать на сайте Finavia.