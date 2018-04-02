Неисправимые тяжелоатлеты: еще два спортсмена попались на допинге

Тяжелую атлетику вновь настиг допинговый скандал, как будто не успели еще отгреметь массовые дисквалификации тяжелоатлетов после Олимпиад в Пекине, Лондоне и Рио. Настала очередь чемпионов рангом пониже, а именно призеров Чемпионатов Европы.
Двукратный чемпион Европы украинский штангист Александр Пелешенко временно отстранен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте IWF.
В допинг-пробе 24-летнего спортсмена обнаружен хлорталидон, входящий в список запрещенных веществ. Дата взятия пробы не указана.
Кроме того, IWF временно отстранила армянскую тяжелоатлетку Сону Погосян по той же причине: в ее пробе найдено вещество пралморелин из группы S2 - пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики.
Пелешенко завоевал золото на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов, Погосян стала бронзовым призером чемпионата Европы-2017.