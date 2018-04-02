Неисправимые тяжелоатлеты: еще два спортсмена попались на допинге

Тяжелую атлетику вновь настиг допинговый скандал, как будто не успели еще отгреметь массовые дисквалификации тяжелоатлетов после Олимпиад в Пекине, Лондоне и Рио. Настала очередь чемпионов рангом пониже, а именно призеров Чемпионатов Европы.