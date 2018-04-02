Адам Риппон: «Будь Трамп спортсменом, его выгнали бы из команды»

«Как спортсмену тебе угрожают, что если ты сделаешь что-то позорящее твою страну, тебя выгонят из команды, и ты не сможешь вернуться обратно на международный уровень.

И когда я вижу кого-нибудь, например, Дональда Трампа, который насмехается над иммигрантами, издевается над журналистом-инвалидом, говорит такие вещи о женщинах, я думаю о том, что если бы он был на моем месте, то его выгнали бы из команды, и мы бы ничего о нем никогда не услышали», – сказал Риппон Rolling Stone.