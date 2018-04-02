понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Адам Риппон: «Будь Трамп спортсменом, его выгнали бы из команды»

Адам Риппон: «Будь Трамп спортсменом, его выгнали бы из команды»

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ФОТО: ZUMAPRESS.com / MEGA/ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

Американский фигурист Адам Риппон поделился мнением насчет поведения президента страны Дональда Трампа.

«Как спортсмену тебе угрожают, что если ты сделаешь что-то позорящее твою страну, тебя выгонят из команды, и ты не сможешь вернуться обратно на международный уровень.

И когда я вижу кого-нибудь, например, Дональда Трампа, который насмехается над иммигрантами, издевается над журналистом-инвалидом, говорит такие вещи о женщинах, я думаю о том, что если бы он был на моем месте, то его выгнали бы из команды, и мы бы ничего о нем никогда не услышали», – сказал Риппон Rolling Stone.

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