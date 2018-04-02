Кремль пообещал дать ответ в случае закрытия торгпредства РФ в Великобритании

"Вы видите, что в Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации, и каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующий образом", - сказал он журналистам.

"Давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто в Москве такие шаги не оставляет", - добавил он.

Так Песков ответил на вопрос, будет ли какая-то реакции России в случае закрытия ее торгпредства в Великобритании.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что британские власти могут закрыть торгпредство РФ в Лондоне в ответ на высылку Россией британских дипломатов и требование привести к паритету численность состава дипмиссий в двух странах.