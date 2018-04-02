понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Кремль пообещал дать ответ в случае закрытия торгпредства РФ в Великобритании

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Кремль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Vjatkin/Sputnik/Scanpix

Если британские власти решат закрыть торгпредство России в Лондоне, этот шаг не останется без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"Вы видите, что в Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации, и каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующий образом", - сказал он журналистам.

"Давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто в Москве такие шаги не оставляет", - добавил он.

Так Песков ответил на вопрос, будет ли какая-то реакции России в случае закрытия ее торгпредства в Великобритании.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что британские власти могут закрыть торгпредство РФ в Лондоне в ответ на высылку Россией британских дипломатов и требование привести к паритету численность состава дипмиссий в двух странах.

По сообщениям СМИ, Великобритания охарактеризовала торгпредство России как логово шпионов.

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