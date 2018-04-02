Выход на лед Теплого и Псковского озер запрещен как на транспортных средствах, так и пешком

"Хотя в воскресенье утром состояние льда было еще удовлетворительное, позже поверхность льда стала мягче. К вечеру погодные условия заметно ухудшились и для обеспечения безопасность людей нам пришлось ограничить выход на лед Теплого и Псковского озер", – сказал руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.

Уже раньше были установлены ограничения на выход как пешком, так и на транспортных средствах на лед озер Паттина, Ванику, Пабра и Крийва.