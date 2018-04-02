Выход на лед Теплого и Псковского озер запрещен как на транспортных средствах, так и пешком
2 апреля 2018 г., 14:00
Начиная с понедельника, 2 апреля, выход на лед Теплого (Лямми) и Псковского озер запрещен как на транспортных средствах, так и пешком.
"Хотя в воскресенье утром состояние льда было еще удовлетворительное, позже поверхность льда стала мягче. К вечеру погодные условия заметно ухудшились и для обеспечения безопасность людей нам пришлось ограничить выход на лед Теплого и Псковского озер", – сказал руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.
Уже раньше были установлены ограничения на выход как пешком, так и на транспортных средствах на лед озер Паттина, Ванику, Пабра и Крийва.
Пока позволяют погодные условия, выход и пешком, и на транспортных средствах разрешен на лед Чудского озера.