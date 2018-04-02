понедельник, 2 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Выход на лед Теплого и Псковского озер запрещен как на транспортных средствах, так и пешком

Выход на лед Теплого и Псковского озер запрещен как на транспортных средствах, так и пешком

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Рыбак на льду.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Начиная с понедельника, 2 апреля, выход на лед Теплого (Лямми) и Псковского озер запрещен как на транспортных средствах, так и пешком.

"Хотя в воскресенье утром состояние льда было еще удовлетворительное, позже поверхность льда стала мягче. К вечеру погодные условия заметно ухудшились и для обеспечения безопасность людей нам пришлось ограничить выход на лед Теплого и Псковского озер", – сказал руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.

Уже раньше были установлены ограничения на выход как пешком, так и на транспортных средствах на лед озер Паттина, Ванику, Пабра и Крийва.

Пока позволяют погодные условия, выход и пешком, и на транспортных средствах разрешен на лед Чудского озера.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ