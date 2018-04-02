Российский лыжник пожалел норвежских "астматиков"

"Во время Олимпийских игр читал статью, в которой говорилось о том, что норвежцы все астматики, что употребляют допинг, побеждают благодаря этому. Не хотел бы так считать, мы бегаем на одном уровне с ними, Саша Большунов не раз доказывал, что их можно побеждать. И считать, что они принимают допинг, не имея доказательств, несправедливо и нельзя. Никто из норвежцев ни разу не высказался против наших отстраненных ребят. У нас хорошие отношения с ними", - цитирует трехкратного призера Игр 2018 года РИА "Новости".