Российский лыжник пожалел норвежских "астматиков"

Российский лыжник Денис Спицов считает, что несправедливо обвинять норвежцев в употреблении запрещенных препаратов, как и в злоупотреблении средствами от астмы, не имея доказательств.
В Пхенчхане Денис Спицов завоевал серебро в командном спринте и эстафете, а также индивидуальную бронзу в гонке на 15 км.
"Во время Олимпийских игр читал статью, в которой говорилось о том, что норвежцы все астматики, что употребляют допинг, побеждают благодаря этому. Не хотел бы так считать, мы бегаем на одном уровне с ними, Саша Большунов не раз доказывал, что их можно побеждать. И считать, что они принимают допинг, не имея доказательств, несправедливо и нельзя. Никто из норвежцев ни разу не высказался против наших отстраненных ребят. У нас хорошие отношения с ними", - цитирует трехкратного призера Игр 2018 года РИА "Новости".
Перед Олимпиадой-2018 стало известно, что спортсмены сборной Норвегии взяли с собой в Пхенчхан шесть тысяч доз лекарственных препаратов от астмы..
Кроме того, шведский телеканал SVT показал скандальный документальный фильм о наличии в соседней Норвегии организованной допинговой системы. По словам создателей фильма, западные соседи всячески пытаются заставить замолчать шведских журналистов, противопоставляя их доводам потоки собственной пропаганды.
Внимание к норвежским астматикам также привлекла хакерская группа Fancy Bears, указав, что 70% спортсменов сборной Норвегии по лыжным гонкам страдают от астмы и имеют легальное право принимать запрещенный бронхорасширяющий препарат сальбутамол, обладающий анаболическим эффектом.
Однако год назад независимая международная экспертная комиссия, состоящая из представителей Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании, не выявила серьезных нарушений в использовании медицинских препаратов норвежскими лыжниками.