Настройте смартфон так, чтобы он не стал хронофагом ФОТО: Digitark

Смартфоны без лишнего шума, но уверенно заняли место в нашей повседневной жизни и стали ее значительной частью. И хотя многие из нас думают, что телефон приносит им исключительно пользу, облегчая жизнь и работу, этого часто нельзя сказать о планировании времени. Неэффективно используя возможности смартфона, мы способны незаметно для себя ежедневно создавать себе изрядный стресс и терять целые часы драгоценного времени, которые можно было бы провести с семьей или за хобби, пишет Таави Ымблус в техноблоге Telia Digitark.

«У меня совершенно нет времени», «у меня столько работы», «я совсем забыл об этом» – несомненно, многие из нас каждый день слышат эти фразы или произносят их сами. Действительно, порой на все дела суток не хватает, не успеваешь сделать все, что запланировано. Но чаще причина кроется в неправильном планировании времени, а не в необъятном количестве обязанностей. Далее приведу несколько примеров того, как лучше использовать смартфон при планировании ежедневных дел.

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