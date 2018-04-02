Хельме: ответственность за разрешение кризиса в паромном сообщении лежит на Юри Ратасе

"Неспособность правительства обеспечить нормальную работу паромной переправы между материком и островом Хийумаа — это типичный образчик равнодушия и небрежности на государственном уровне. Без сомнения, доля вины за это лежит и на Партии реформ, которая несколько лет назад отказалась организовать проведение регулярных работ по углублению фарватера Рукки. К сожалению, нынешний министр Кадри Симсон продолжает равнодушную политику своего предшественника Кристена Михала, — заявил Хельме. — О проблеме низкого уровня воды в проливе между Хийумаа и материком известно уже многие годы. В последний раз измерительные работы в проливе проводились в ноябре прошлого года, когда на посту министра была Кадри Симсон. Если бы уже тогда начались работы по углублению фарватера, сегодня этого кризиса можно было бы избежать".

Хельме назвал неприемлемым обещание Симсон начать дноуглубительные работы только в августе-сентябре. «Проблема требует немедленного решения, а не через полгода. Если из-за сбоев в паромном сообщении жители острова Хийумаа не смогут переправляться на материк, предприятия в течение полугода не смогут доставлять на остров сырье и вывозить готовую продукцию, это приведет к масштабному экономическому ущербу для всего сектора предпринимательства Хийумаа», — подчеркнул Хельме.

«К сожалению, пока мы видим, как вместо того, чтобы заняться решением кризиса, найти, например, паромы с менее глубокой осадкой, Симсон обвиняет всех прочих и предпочитает мечтать о туннеле между Таллинном и Хельсинки. Для начала можно было бы наладить нормальное паромное сообщение на линии Рохукюла-Хельтермаа».