понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • МВД “порадовало” официальную делегацию Казахстана фотографией Бората

МВД “порадовало” официальную делегацию Казахстана фотографией Бората

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Борат

ФОТО: Caters News Agency / Scanpix

Вице-премьер Казахстана Аскар Жумагалиев и его спутники, находясь с визитом в Эстонии, попали в странную ситуацию, когда в Министерстве внутренних дел во время одного из докладов им показали в качестве иллюстрации фотографию вымышленного казахского репортера Бората, передает ERR.

Участник встречи, состоявшейся на прошлой неделе, на условиях анонимности сообщил ERR, что возникла неудобная ситуация, но докладчик быстро отреагировал и принес извинения.

Просить у представителей Казахстана прощения за неудачный слайд пришлось и лично министру внутренних дел Андресу Анвельту.

“Это действительно был дурацкий пример, но, к счастью, дело удалось решить на месте”, - сказал очевидец происшествия.

МВД не посчитало необходимым официально комментировать случившееся.

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