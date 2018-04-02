МВД “порадовало” официальную делегацию Казахстана фотографией Бората

Вице-премьер Казахстана Аскар Жумагалиев и его спутники, находясь с визитом в Эстонии, попали в странную ситуацию, когда в Министерстве внутренних дел во время одного из докладов им показали в качестве иллюстрации фотографию вымышленного казахского репортера Бората, передает ERR.