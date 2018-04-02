Полетели головы: неудачные выступления стоили постов российскому и английскому тренерам

Ничья c "Анжи" переполнилa чашу терпения руководства ФК "Краснодар". Президент клуба, Сергей Галицкий, отправил в отставку главного тренера "Быков", Игоря Шалимова.
Шалимов работал в «Краснодаре» с сентября 2016 года, сменив на посту Олега Кононова. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.
В прошлом сезоне «Краснодар» финишировал на четвертом месте, в текущем чемпионате России за шесть туров до финиша «быки» располагаются на пятой позиции, дающей право стартовать в Лиге Европы.
Исполнящим обязанности главного тренера назначен помощник Шалимова, Олег Фоменко.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением об отставке главного тренера команды Игоря Шалимова: «Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти. В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи», – сказал Смолов Спорт24.
Неудачные результаты стоили работы и тренеру клуба АПЛ "Вест Хэм", Алану Пардью. "Молотобойцы" замыкают таблицу Премьер-Лиги, набрав всего 20 очков в 32 турах.