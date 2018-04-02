понедельник, 2 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Полетели головы: неудачные выступления стоили постов российскому и английскому тренерам

Полетели головы: неудачные выступления стоили постов российскому и английскому тренерам

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Игорь Шалимов

ФОТО: Vitaliy Timkiv/Sputnik

Ничья  c "Анжи" переполнилa чашу терпения руководства ФК "Краснодар". Президент клуба, Сергей Галицкий, отправил в отставку главного тренера "Быков", Игоря Шалимова.

Шалимов работал в «Краснодаре» с сентября 2016 года, сменив на посту Олега Кононова. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.

В прошлом сезоне «Краснодар» финишировал на четвертом месте, в текущем чемпионате России за шесть туров до финиша «быки» располагаются на пятой позиции, дающей право стартовать в Лиге Европы.

Исполнящим обязанности главного тренера назначен помощник Шалимова, Олег Фоменко.

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением об отставке главного тренера команды Игоря Шалимова:  «Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти. В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи», – сказал Смолов Спорт24.

Неудачные результаты стоили работы и тренеру клуба АПЛ "Вест Хэм", Алану Пардью. "Молотобойцы" замыкают таблицу Премьер-Лиги, набрав всего 20 очков в 32 турах.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ