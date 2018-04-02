Полетели головы: неудачные выступления стоили постов российскому и английскому тренерам

Шалимов работал в «Краснодаре» с сентября 2016 года, сменив на посту Олега Кононова. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.

В прошлом сезоне «Краснодар» финишировал на четвертом месте, в текущем чемпионате России за шесть туров до финиша «быки» располагаются на пятой позиции, дающей право стартовать в Лиге Европы.

Исполнящим обязанности главного тренера назначен помощник Шалимова, Олег Фоменко.

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением об отставке главного тренера команды Игоря Шалимова: «Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти. В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи», – сказал Смолов Спорт24.