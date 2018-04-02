понедельник, 2 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Новый повод для праздника: в эстонском календаре может появиться еще одна знаменательная дата

Новый повод для праздника: в эстонском календаре может появиться еще одна знаменательная дата

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: (c) panthermedia.net / Andriy Popov

Конституционная комиссия Рийгикогу решила отправить на первое чтение инициированный шестью членами парламента законопроект, который сделает 1 октября Днем самоуправлений.

Цель новой государственной знаменательной даты больше ценить самоуправления, которые являются важной частью создания, восстановления и развития эстонского государства, сказал председатель конституционной комиссии Марко Померанц. Новая знаменательная дата даст возможность подробнее познакомиться с деятельностью самоуправлений и привлечь общественность для решения стоящих перед самоуправлениями вызовов.

Первое чтение законопроекта пройдет во вторник, 10 апреля.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ