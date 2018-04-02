Новый повод для праздника: в эстонском календаре может появиться еще одна знаменательная дата
2 апреля 2018 г., 14:30
Конституционная комиссия Рийгикогу решила отправить на первое чтение инициированный шестью членами парламента законопроект, который сделает 1 октября Днем самоуправлений.
Цель новой государственной знаменательной даты больше ценить самоуправления, которые являются важной частью создания, восстановления и развития эстонского государства, сказал председатель конституционной комиссии Марко Померанц. Новая знаменательная дата даст возможность подробнее познакомиться с деятельностью самоуправлений и привлечь общественность для решения стоящих перед самоуправлениями вызовов.
Первое чтение законопроекта пройдет во вторник, 10 апреля.