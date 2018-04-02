Ученый: Евросоюз развалится, как и СССР

"В этом месяце проекту (ЕС) исполнится 61 год, - написал Принс в статье, опубликованной в воскресенье. - Отсутствие его воспроизведения в культуре наводит на мысль, что он, как и его старший брат (СССР), не должен рассчитывать, что срок его существования превысит срок человеческой жизни. С начала нового века все стало неуклонно разваливаться".