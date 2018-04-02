В свете дела Скрипаля британцы взяли под контроль все подозрительные смерти

И хотя по многим, связанным с Россией случаям смертей было установлено, что речь идет или о проблемах с сердцем, самоубийствах, несчастных случаях или о естественной смерти, в каждой из них можно усмотреть рисунок, указывающих и серию заказных убийств в Великобритании, пишет Postimees.
После того, как бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль неожиданно упал в обморок в Солсбери, кроме международного скандала это вызвало и интерес правоохранительных органов к умершим прежде при странных обстоятельствах людям, имевшим связи с Россией. Именно поэтому член парламента Иветт Купер отправила министру внутренних дел Эмбер Радд письмо, которым потребовала пересмотреть случаи смерти 14 человек на территории Британии.
В их число входят российский олигарх, найденный мертвым британский шпион и другие, связанные с Россией люди, обстоятельства смерти которых оказались странными. По информации СМИ, американская разведка подозревает, что за всеми этим смертями может стоять Кремль или русская мафия.
Через восемь дней после отравления Скрипаля в Солсбери произошел другой своеобразный случай, в результате которого 12 марта в своем лондонском доме был обнаружен мертвым просивший убежища у Великобритании Николай Глушков. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело об умышленном убийстве, когда стало ясно, что смерть наступила в результате сдавливания шеи. По словам представителей полиции, ничто не указывает на то, что смерть Глушкова может быть связана с отравлением Скрипаля.
В 1990-х годах Глушков был директором «Аэрофлота» и предприятия Бориса Березовского «ЛогоВАЗ». Когда в конце 1990-х Березовский поссорился с Владимиром Путиным и сбежал в Великобританию, Глушков был взят под стражу и ему предъявили обвинение. Пока он жил в России, в 1999 году за отмывание денег и мошенничество его приговорили к пяти годам лишения свободы. Он отсидел свой срок и вышел на свободу в 2004 году, после чего, опасаясь нового заключения, бежал в Великобританию, где получил убежище.
По словам соседей Глушкова, жившего на Юго-Западе Лондона, он был тихим и восстанавливался после недавней операции. Держащий по соседству с его домом парикмахерскую Ако Мухаммед сказал Guardian, что в последний раз видел Глушкова недели за две до его смерти: «Он пользовался костылем, поскольку ему только что прооперировали ногу. Обычно он приходил к нам раз в месяц. В последний раз он был недели две-три назад и спросил, как у меня дела».
Вторым стал умерший олигарх Березовский, который заработал свои капиталы на приватизации государственного имущества России в 1990-х и получил под свой контроль основной телеканал и авиакомпанию. Сначала его отношения с президентом России Путиным были теплыми и утверждается, что никто иной как Березовский стоит за тем, что Путин стал главой государства.
Но хорошие отношения с Путиными продолжались не долго. Березовский сбежал в Великобританию, где в 2003 году получил политическое убежище. Члены семьи и друзья нашли его в 2013 году в закрытой ванной комнате, где он предположительно повесился на кашемировом шарфе. При вскрытии не удалось установить, совершил ли Березовский самоубийство, или его убил кто-то другой.
В 2011 году Глушков, как и Березовский, дал британским судам показания на другого российского олигарха Романа Абрамовича, у которого сохраняются хорошие отношения с Кремлем. В прошлом году Глушков заочно был признан виновным в предположительном присвоении 123 миллионов долларов, за что его приговорили к восьми годам заключения.
В ходе разбирательства судебного дела против Абрамовича, Березовский утверждал, что в 90-х годах они были партнерами в нефтефирме «Сибнефть», и собственник футбольного клуба «Челси» Абрамович выманил у него долю собственности стоимостью в пять миллиардов долларов. Абрамович отрицал свою вину и суд пришел к выводу, что Березовский соврал.
В свою очередь Глушков утверждал, что правительство Путина, цель которого заставить Березовского отказаться от его доли в телеканале «ОРТ», по сути, сделало его заложником.
Глушков не было доволен решением, и обжаловал его, обвинив судей в предвзятости. А Березовский отошел от общественной жизни. Через пару лет его нашли мертвым в доме жены в Бершкире.
Глушков до самой смерти был уверен, что Березовского убили. В 2013 году он сказал Guardian, что многие живущие в Великобритании русские, в том числе Березовский и Александр Литвиненко, умерли при загадочных обстоятельствах: «Бориса задушили. Сделал это он сам или при чьей-то помощи, но я не верю, что это было самоубийство».
После этого он отправил электронное письмо своему другу, в котором написал, что у него есть много новых и важных фактов о смерти Березовского. Утром в день своей смерти Глушков должен был снова пойти в суд, но не попал туда.
В 2006 году в Великобритании произошло самое известное отравление российского агента. Бывшего разведчика Литвиненко доставили в больницу после того, как он упал в Лондоне. В течение следующих трех недель весь мир был свидетелем того, как крайне радиоактивный яд уничтожал один за другим органы Литвиненко.
В ходе начатого расследования выяснилось, что бывший российский агент проглотил радиоактивное вещество полоний 210 и его убийство, вероятнее всего, заказал лично Путин.
По поводу смерти Березовского выдвигались различные версии. Его бывший руководитель службы безопасности Сергей Соколов утверждал Daily Mail, что Березовского убили, поскольку он готовился передать Путину доказательства заговора влиятельных олигархов, в ходе которого президента планировали отстранить от власти в результате государственного переворота. Соколов добавил, что Березовского убили связанные с планом работники западных спецслужб.
Мистические смерти в Великобритании, связанные с Россией
- Российский олигарх Борис Березовский умер 23 марта 2013 года.
- Бывший руководитель авиакомпании «Аэрофлот», близкий друг Березовского Николай Глушков умер 12 марта 2018 года.
- Русский бизнесмен Александр Перепиличный умер 10 ноября 2012 года.
- Хороший друг Березовского, богатейший гражданин Грузии и кандидат в президенты Бадри Патаркацишвили умер 12 февраля 2008 года.
- Британский разведчик и математик Гарет Уильямс умер в августе 2010 года.
- Адвокат Березовского и директор фирмы «Менатеп», владевшей акциями «Юкоса», Стивен Кертис умер 3 марта 2004 года.
- Агент по недвижимости Березовского Скот Янг умер 8 декабря 2014 года.
По данным Independent, в последние две недели жизни Березовский написал Путину два письма, в которых просил разрешения вернуться в Россию. За два месяца до смерти он проводил часы в суде, где обсуждали обстоятельства смерти Литвиненко, и из его ответов на вопросы выяснились новые и неожиданные обстоятельства.
Очередная подозрительная смерть произошла 10 ноября 2012 года, когда завершилась жизнь 43-летнего Александра Перепиличного. В тот день он отправился на пробежку, но домой не вернулся. Охранник по дороге на работу заметил что-то лежащее на земле. Остановив машину, он обнаружил Перепиличного: в позе эмбриона, бледного и подающего едва заметные признаки жизни.
Чтобы помочь Перепиличному он позвал жившего по соседству бывшего коллегу Лиама Уолша. Последний в ходе расследования рассказал прокурору, как потерпевшего во время реанимационных действий тошнило чем-то зелено-желтым, запах был похож на запах потекшей батарейки.
Перепиличный уехал из Москвы в 2009 году и передал швейцарским прокурорам документы, в которых детально было описана связь высокопоставленных российских чиновников с финансовыми преступлениями. Британские власти не смогли установить причины смерти, и они по-прежнему выясняются.
Через два года после смерти Перепиличного продавшая ему страховку фирма заказала токсикологические тесты, которыми в его печени выявили следы растущего в Китае ядовитого растения гельземий. Растение имеет еще одно название – разрушающая сердце трава, поскольку при съедании его листья провоцируют остановку сердца.
У умершего грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили также были близкие отношения с Березовским. Свое имущество он заработал во время приватизации нефтефирмы «Сибнефть». Как и у Березовского, у Патаркацишвили возникли разногласия с Путиным, в результате чего ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и присвоении.
Он был богатейшим человеком Грузии, а во время президентских выборов 2008 года оказался третьим. Через месяц 52-летний Патаркацишвили упал в своем имении, расположенном рядом с Лондоном, и умер. Чуть раньше в тот день он встречался с Березовским и Глушковым. Причиной его смерти назвали сердечный приступ.
Работавшего математиком в учреждении сигнальной разведки разведуправления Великобритании и Северной Ирландии 31-летнего Гарета Уильямса нашли мертвым в его квартире в Лондоне. Его обнаженное тело находилось в застегнутой на замок сумке, а сумка стояла в ванной. В ходе расследования цитировали двух экспертов, которые безуспешно пытались закрыться в такой же сумке. Производивший вскрытие врач исключил самоубийство и пришел к выводу, что речь, по всей вероятности, идет о преступлении. Подозреваемые не установлены.
В сентябре и октябре 2015 года бывший агент КГБ Борис Карпичков утверждал, что за смерть Уильямса отвечает внешняя разведка России СВР. По его словам, СВР пытался заставить Уильямса стать двойным агентом, но безуспешно.
В ответ на давление СВР, Уильямс заявил, по словам бывшего агента КГБ, что знает личность одного российского шпиона в организации, где он работает. Это стало для него судьбоносным, поскольку СВР, по словам Карпичкова, для защиты шпиона не оставалось ничего другого, как устранить Уильямса.
По оценке Карпичкова, Уильямса отравили не оставляющим следов ядом, которое ему влили через ухо. «Это было лето, а в его комнате было включено отопление. Его телефон разрядился, дверь в ванную была закрыта, душевая шторка задернута, свет погашен, а замок оказался под его телом, - описал британский таблоидам эксперт Питер Фалдинг. – Нашли чьи-то ДНК, но не Гарета. В ванной не было отпечатков пальцев, которые возникают, когда кто-то принимает ванную. Ничего».
Стивен Кертис, имевший такую же несчастную судьбу, являлся директором предприятия «Менатеп». Фирме принадлежала большая часть нефтефирмы «Юкос», которую контролировал отсидевший в тюрьме, а теперь живущий в Швейцарии Михаил Ходорковский.
Имевший образование адвоката Кертис кроме того был и адвокатом Березовского. Он умер при крушении вертолета, но начатое по факту его гибели расследование пришло к выводу, что речь шла о несчастном случае. По словам представителя полиции, не было слишком много доказательств, указывавших на теории заговора.
Сильнейший британский предприниматель от недвижимости Скот Янг занимался сделками Березовского, которые, предположительно, разозлили правительство России. Он выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома в лондонском районе Мерилибон. Янг приземлился на металлический забор, который отрезал ему голову. По данным полиции, речь идет о вызывающей подозрения смерти.
По словам представителя полиции, эту смерть не смогли признать самоубийством, поскольку не было доказательств, которые указывали бы на его психическое состояние.