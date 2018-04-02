В свете дела Скрипаля британцы взяли под контроль все подозрительные смерти

После того, как бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль неожиданно упал в обморок в Солсбери, кроме международного скандала это вызвало и интерес правоохранительных органов к умершим прежде при странных обстоятельствах людям, имевшим связи с Россией. Именно поэтому член парламента Иветт Купер отправила министру внутренних дел Эмбер Радд письмо, которым потребовала пересмотреть случаи смерти 14 человек на территории Британии.

В их число входят российский олигарх, найденный мертвым британский шпион и другие, связанные с Россией люди, обстоятельства смерти которых оказались странными. По информации СМИ, американская разведка подозревает, что за всеми этим смертями может стоять Кремль или русская мафия.

Через восемь дней после отравления Скрипаля в Солсбери произошел другой своеобразный случай, в результате которого 12 марта в своем лондонском доме был обнаружен мертвым просивший убежища у Великобритании Николай Глушков. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело об умышленном убийстве, когда стало ясно, что смерть наступила в результате сдавливания шеи. По словам представителей полиции, ничто не указывает на то, что смерть Глушкова может быть связана с отравлением Скрипаля.

В 1990-х годах Глушков был директором «Аэрофлота» и предприятия Бориса Березовского «ЛогоВАЗ». Когда в конце 1990-х Березовский поссорился с Владимиром Путиным и сбежал в Великобританию, Глушков был взят под стражу и ему предъявили обвинение. Пока он жил в России, в 1999 году за отмывание денег и мошенничество его приговорили к пяти годам лишения свободы. Он отсидел свой срок и вышел на свободу в 2004 году, после чего, опасаясь нового заключения, бежал в Великобританию, где получил убежище.

По словам соседей Глушкова, жившего на Юго-Западе Лондона, он был тихим и восстанавливался после недавней операции. Держащий по соседству с его домом парикмахерскую Ако Мухаммед сказал Guardian, что в последний раз видел Глушкова недели за две до его смерти: «Он пользовался костылем, поскольку ему только что прооперировали ногу. Обычно он приходил к нам раз в месяц. В последний раз он был недели две-три назад и спросил, как у меня дела».

Вторым стал умерший олигарх Березовский, который заработал свои капиталы на приватизации государственного имущества России в 1990-х и получил под свой контроль основной телеканал и авиакомпанию. Сначала его отношения с президентом России Путиным были теплыми и утверждается, что никто иной как Березовский стоит за тем, что Путин стал главой государства.

Николай Глушков и Борис Березовский в 1994 году. ФОТО: ANATOLY SERGEEV/AFP