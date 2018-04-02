понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Пограничники оштрафовали двоих мужчин, которые перешли из Эстонии в Россию по льду Чудского озера

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Чудское озеро. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Aivar Aotäht / Sakala

В минувшие выходные двое жителей Эстонии пересекли границу по льду Чудского озера. Эстонские пограничники задержали нарушителей и выписали им штраф.

Об этом BNS сообщила Идаская префектура, по данным которой в субботу мужчины 1953 и 1950 года рождения пересекли временную контрольную линию по льду на Чудском озере и перешли из Эстонии в Россию, а затем вернулись.

Пограничники заставы Васкнарва задержали нарушителей и выписали им штраф.

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