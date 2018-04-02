Пограничники оштрафовали двоих мужчин, которые перешли из Эстонии в Россию по льду Чудского озера
2 апреля 2018 г., 14:49
В минувшие выходные двое жителей Эстонии пересекли границу по льду Чудского озера. Эстонские пограничники задержали нарушителей и выписали им штраф.
Об этом BNS сообщила Идаская префектура, по данным которой в субботу мужчины 1953 и 1950 года рождения пересекли временную контрольную линию по льду на Чудском озере и перешли из Эстонии в Россию, а затем вернулись.
Пограничники заставы Васкнарва задержали нарушителей и выписали им штраф.