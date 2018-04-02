Один человек погиб и несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах

Rus.Postimees.eeГлобусОдин человек погиб и несколько пострадали в результате схода лавины во французских АльпахОдин человек погиб и несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах"Интерфакс" Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать2 апреля 2018 г., 14:50ФОТО: PHILIPPE DESMAZES/AFPЛавина сошла в районе горнолыжного курорта Шамони во Франции, в результате чего погиб один человек, сообщают в понедельник местные СМИ.Еще три человека получили травмы.Спасатели ведут поисковые работы и не исключают, что под снегом еще могут находиться люди.СМИ отмечают, что с начала этого года во французских Альпах из-за схода лавин погибли уже более 10 человек.лавинафранцияшамони