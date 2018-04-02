понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Один человек погиб и несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах

Один человек погиб и несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах

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ФОТО: PHILIPPE DESMAZES/AFP

Лавина сошла в районе горнолыжного курорта Шамони во Франции, в результате чего погиб один человек, сообщают в понедельник местные СМИ.

Еще три человека получили травмы.

Спасатели ведут поисковые работы и не исключают, что под снегом еще могут находиться люди.

СМИ отмечают, что с начала этого года во французских Альпах из-за схода лавин погибли уже более 10 человек.

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