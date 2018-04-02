Картина дня: последствия снежной бури, эвакуация в магазине Rimi и новая знаменательная дата в эстонском календаре

Последствия снежной погоды: двое водителей не справились с управлением и врезались в дерево

Причиной обоих ДТП стал мокрый снег на дороге. Читайте далее...

Сегодня состоится встреча президентов Керсти Кальюлайд и Дональда Трампа

Сегодня президент Керсти Кальюлайд отправится с визитом в США на встречу в Белом доме с президентом Дональдом Трампом. Читайте далее...

В Ида-Вирумаа нашли мину

31 марта в Ида-Вирумаа была найдена минометная мина. Читайте далее...

Школам требуются помощники учителей

Учителю было бы проще работать в тандеме с помощником, считают директор Таллиннской школы Вабаыхукооли Эрле Пыйклик и завуч Юлле Телтвей. В интервью редактору «Учительской газеты» Тийне Ваппер опытные педагоги рассказали о специфике работы с детьми с особыми потребностями, а также о консультировании в особо сложных случаях коллег из других школ. Читайте далее...

Защитник телебашни может остаться без дома из-за огромного долга

Сорвавшаяся сделка после споров, длившихся в течение нескольких лет, привела к тому, что бывший защитник Таллиннской телебашни может остаться без всего своего имущества, пишет Postimees. Читайте далее...

Зарплаты растут? Стало известно, сколько на самом деле получают сотрудники крупных магазинов Эстонии

Предприятие Coop Eesti, которое в начале года не особо хотело говорить о зарплатах сотрудников своих магазинов, сейчас обнародовало эти данные: как минимум в таллиннских магазинах продавцы получают в месяц на руки 600-750 евро, пишет Postimees. Читайте далее...

Читатель: ремонт улицы Гонсиори усугубил ситуацию на дорогах столицы, а блокирующие перекрестки водители лишь подливают масла в огонь

Редакция портала Rus.Postimees получила письмо от читателя, которого сильно возмущает ситуация, складывающаяся на дорогах столицы в связи с ремонтом улицы Гонсиори. Мы поинтересовались как в полиции, так и в столичных департаментах, кто же должен заниматься решением возникшей проблемы. Читайте далее...

Анвельт об увольнении спасателя: я люблю русский язык, но есть закон

Министр внутренних дел Андрес Анвельт прокомментировал в Фейсбуке увольнение ида-вируского спасателей в связи с незнанием ими эстонского языка. Читайте далее...

Калькулятор: жители Эстонии могут посмотреть, на сколько выросла их пенсия

Как уже сообщалось, был сделан ежегодный перерасчет пенсий, или индексация, в результате которого с апреля пенсии выросли. Выросли также пенсии по нетрудоспособности и потере кормильца, а также ставка народной пенсии. Читайте далее...

Галерея: попавший в ДТП автобус с пассажирами вытащили из кювета

В Харьюмаа на шоссе Кейла-Хаапсалу автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся набок, скорая помощь доставила одного человека в больницу, передает Postimees. Читайте далее...

Из магазина Rimi эвакуировали людей

Сегодня, 2 апреля, в 12.10 спасатели прибыли в центр Тарту, где в магазине сработала пожарная сигнализация. Читайте далее...

Новый повод для праздника: в эстонском календаре может появиться еще одна знаменательная дата