Откровения с пепелища: «Я боюсь, что у нас много людей умирают просто с горя»

В один день со страшным пожаром в Кемерово 25 марта в Нарве случилась куда более обыденное происшествие - предположительно из-за соседского окурка сгорела квартира на седьмом этаже девятиэтажки, и живущую в ней старушку удалось спасти от гибели. Два не связанных друг с другом ЧП объединило то, что колоссальная волна людской скорби по жертвам далекой кемеровской трагедии помогла людям в Эстонии лучше разглядеть беду ближнего: для нарвской бабушки-погорелицы, которая трое суток одна провела на жутком пепелище, уже собирают всем миром вещи и деньги.
Подобные истории всегда объединяют абсолютно разных людей, чьи пути прежде не пересекались, и потом они, скорее всего, снова разойдутся каждый своей дорогой. Сегодня на пепелище, в пропахшей и покрытой сажей нарвской квартире работают добровольцы и из Нарвы и даже девушка с Сааремаа, случайно оказавшаяся в эти дни на другом конце Эстонии. Люди приходят все время новые.
Дело происходит в Нарве, но одним из активных участников событий дистанционно, из Таллинна, выступает Виктория, сама бывшая нарвитянка. Виктория несколько дней назад активно выступила в соцсети с очень правильными словами (отредактировано): «Только что мы переживали с россиянами их трагедию и оплакивали погибших в страшном пожаре. Многие несли к посольству цветы и игрушки, кто-то даже собирался запускать в небо белые шары. А в этот же день в Нарве сгорела квартира, из которой чудом добрые соседи спасли 80-летнюю старушку. Эта пожилая женщина три дня просидела в обгоревшей квартире без воды, отопления и электричества, как маленький загнанный зверек. И только все те же соседи приносили ей горячую еду… Страшно и то, что вчера прилетела ее дочь из другой страны и одна пытается вынести весь этот обгоревший скарб... И помощи ждать неоткуда! Горе и тяжелые испытания выпали на долю двух женщин. Откликнитесь, добрые люди! Где же вы?!»
Призыв из Таллинна добрался по проводным и беспроводным сетям до тех, кому был адресован. Теперь уже запущен сбор денег и вещей, пришли помощники с крепкими руками, чтобы выносить почерневшие пожитки в специально заказанный мусорный контейнер.
Три дня одиночества
Сама пострадавшая - бабушка Инна, которой в феврале исполнилось 79 лет, три дня после пожара одна провела на пепелище, шокированная и растерянная. Это жуткие условия: стекла остались не во всех окнах, холодно, электричества нет, воды тоже. Инну подкармливали знакомые, соседи изъявляли желание приютить несчастную пенсионерку, но у той еще сохранялась иллюзия, что она сможет своими руками возродить из пепла дом.
Так и ходила Инна среди углей и копоти с ложкой в роли совка, пока не попала в объятия к экстренно прилетевшей из-за границы дочери Лизы. С приездом дочери их общим временным домом стала квартира друзей в другом районе Нарвы.
«Электричества нет до сих пор, мы провели сюда временный кабель, - рассказывает Лиза, теперь проводящая на пепелище родительской квартиры дни напролет. - Окно на кухне разбито, там гулял ветер, сейчас мы временно заложили окно. А мама была в этой квартире одна три дня! Ее спасли от огня и дыма, и потом она одна пребывала в шоке. Тогда она уже понимала, что многое сгорело, но не осознавала масштабов».
К сегодняшнему дню, как оценивает Лиза, мама более-менее вернулась в эмоционально-физическую норму - отогрелась и наелась: «Но ей будет, конечно, трудно осознать, что многое сгорело, а остальное придется выбрасывать».
«Ой, это же тоже надо будет выбрасывать!..» - Лиза неожиданно прерывает предыдущую фразу, когда взглядом натыкается на что-то дорогое в доме своего детства. «Ладно…», - отмахивается она, явно уже перестав горевать над каждой такой находкой. «Мои вещи тут тоже все сгорели, - говорит Лиза. - Комната моя вон там была».
Пострадавшего человека бросили на пепелище
Виктория из Таллинна, написавшая в Facebook важный пост с призывом о помощи, рассказала, что они с Лизой - подруги с детства, проведенного в Нарве. Обратиться к широкой сетевой аудитории ее заставило ощущение безысходности, возникшее, когда Лиза с мамой, - а поначалу только пожилая женщина - оказались наедине с бедой, и помощи им не было. «Я понимала, что я здесь, в Таллинне, а Лиза там, в Нарве, ходит по квартире одна с мусорным мешком и пытается три комнаты привести в порядок. „Я все соберу, я справлюсь“, - говорила она мне по телефону. Тогда я написала второй пост - более эмоциональный, и отклик пошел».
«Пожарные приехали, потушили огонь - и уехали, оставив в квартире пожилого человека. Я спрашивала об этом, и мне сказали, что в их обязанности не входит никуда ничего сообщать о человеке. Там ведь еще была Скорая помощь, и медики сделали укол угоревшей женщине, но они ее не вывезли оттуда. Меня ужасает эта несвязанность служб: они все приезжают, делают каждая свое дело, но между собой, получается, не связаны - и это ужасно!» - констатирует Виктория.
Еще она вспоминает, что в помощь Лизе попыталась через Интернет найти фирмы, организации, способные помочь в подобной ситуации, провести уборку и так далее: «Мы нашли такие, но все работают на Таллинн и Харьюмаа».
Самое важное - почувствовать заботу
Двое из сегодняшней бригады добровольных помощников - Григорий и Надежда. Оба - совершенно обычные нарвитяне. Надя живет в доме, который виден сквозь закопченное оконное стекло, и она рассказывает корреспонденту Rus.Postimees.ee, что в своей жизни никогда раньше с подобными ситуациями не сталкивалась. «Но мы увидели в Facebook клич - и в пятницу пришли сюда в первый раз», - сказала добрая женщина с очень подходящим ей именем.
К диалогу снова подключается Лиза, полная благодарности ко всем откликнувшимся. «Люди с такими добрыми сердцами! И все пишут, спрашивают - что еще надо в помощь? Море обращений!».
Но как быть тем, у кого нет Facebook или настоящих друзей в Сети? В ответ Лиза разводит руками: «Не знаю, и эта наша история очень показательная».
«Я думаю, надо создать какой-нибудь фонд помощи, о котором все бы знали. Чтобы каждый человек знал, куда обратиться, если что-то случится», - рассуждает Лиза. - Если человек старый, слабый, и у него случилось такое горе, то он сидит один в прострации, а мне кажется, что социальные работники должны прийти к нему и рассказать, на что он может рассчитывать, что ему положено. Хотя бы психолог сел рядом и поговорил, чтобы человек понял, что не остался с этой ситуацией один на один, что он кому-то нужен. Я боюсь, что у нас много людей просто от горя умирают, просто от горя…».
Идет сбор пожертвований
Сегодня на повестке дня еще стоит уборка в погоревшей квартире, а затем встанет вопрос о ремонте. Поэтому, по словам Лизы, с дарением вещей спешить пока не нужно. Но понадобится, конечно, буквально все - от мебели до утвари.
Для координации действий приводим с разрешения Лизы номер ее сотового телефона: 5567 4097.
Также Лиза публикует реквизиты своего банковского счета для переводов: EE792200001101281578, Swedbank AS, JELIZAVETA PÕLLU. Поступившая денежная помощь уже превысила две тысячи евро только за выходные, по поводу расходования денег Лиза готова отчитаться.
Она корит себя за то, что не застраховала мамину квартиру: "Мы всегда думаем об этом уже потом, а я себя сейчас просто проклинаю". Только после пожара было подано заявление о страховании жилплощади, уже пострадавшей от огня и дыма.
К слову, датчика дыма в квартире тоже не было.
Руководитель Департамента социальной помощи Нарвской горуправы Татьяна Пацановская:
«В случае возникновения подобных экстренных ситуаций у жителей Нарвы есть возможность воспользоваться услугой приюта для взрослых. В рамках этой услуги человеку предоставляется комната на двоих в помещениях Центра социальной работы, в которой он может проживать до решения ситуации с постоянным жильем.
Также для помощи в таких ситуациях предусмотрено чрезвычайное пособие для оказания экстренной материальной помощи. Размер пособия определяется, исходя из конкретной ситуации, для его получения необходимо обращаться в Департамент социальной помощи.
Вышеуказанными мерами горожане пользуются, но не слишком часто. Если говорить о пожарах и подобных экстренных ситуациях, связанных с жильем, то обращений бывает не более одного-двух в год».
Руководитель коммуникаций Идаского спасательного центра Евгения Парв:
«25 марта в 9.44 поступил вызов в Нарву на Таллиннское шоссе, где на седьмом этаже девятиэтажного дома горела лоджия. Лоджия сгорела полностью, даже теперь есть некоторая вероятность того, что с нее может что-то обрушиться, и, конечно, она требует ремонта. Огонь уничтожил также кухню, а остальные комнаты квартиры сильно пострадали от копоти.
По мнению инспекторов Спасательного департамента, причиной пожара мог стать залетевший на лоджию сверху брошенный курильщиком окурок сигареты, а поскольку лоджия была сильно захламлена старыми вещами, пожар распространился довольно быстро.
К сожалению, в квартире отсутствовал дымовой датчик, поэтому пожар был обнаружен не так быстро, как это могло бы случиться, будь датчик установлен.
Инспектора Спасательного департамента отправили в полицию предложение расследовать это дело, поскольку, возможно, существует и тот виновный, который бросил предполагаемый окурок. Полиция в данный момент решает, начинать ли производство.
Судя по увиденному инспекторами, в подъезде данного дома активно курят. Окурки везде в щелях окон, подоконников и так далее. Это, как показала практика, весьма небезопасно».