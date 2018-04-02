Откровения с пепелища: «Я боюсь, что у нас много людей умирают просто с горя»

«Ой, это же тоже надо будет выбрасывать!..» - Лиза неожиданно прерывает предыдущую фразу, когда взглядом натыкается на что-то дорогое в доме своего детства. «Ладно…», - отмахивается она, явно уже перестав горевать над каждой такой находкой. «Мои вещи тут тоже все сгорели, - говорит Лиза. - Комната моя вон там была».

Пострадавшего человека бросили на пепелище

Виктория из Таллинна, написавшая в Facebook важный пост с призывом о помощи, рассказала, что они с Лизой - подруги с детства, проведенного в Нарве. Обратиться к широкой сетевой аудитории ее заставило ощущение безысходности, возникшее, когда Лиза с мамой, - а поначалу только пожилая женщина - оказались наедине с бедой, и помощи им не было. «Я понимала, что я здесь, в Таллинне, а Лиза там, в Нарве, ходит по квартире одна с мусорным мешком и пытается три комнаты привести в порядок. „Я все соберу, я справлюсь“, - говорила она мне по телефону. Тогда я написала второй пост - более эмоциональный, и отклик пошел».

«Пожарные приехали, потушили огонь - и уехали, оставив в квартире пожилого человека. Я спрашивала об этом, и мне сказали, что в их обязанности не входит никуда ничего сообщать о человеке. Там ведь еще была Скорая помощь, и медики сделали укол угоревшей женщине, но они ее не вывезли оттуда. Меня ужасает эта несвязанность служб: они все приезжают, делают каждая свое дело, но между собой, получается, не связаны - и это ужасно!» - констатирует Виктория.

Еще она вспоминает, что в помощь Лизе попыталась через Интернет найти фирмы, организации, способные помочь в подобной ситуации, провести уборку и так далее: «Мы нашли такие, но все работают на Таллинн и Харьюмаа».

Самое важное - почувствовать заботу

Двое из сегодняшней бригады добровольных помощников - Григорий и Надежда. Оба - совершенно обычные нарвитяне. Надя живет в доме, который виден сквозь закопченное оконное стекло, и она рассказывает корреспонденту Rus.Postimees.ee, что в своей жизни никогда раньше с подобными ситуациями не сталкивалась. «Но мы увидели в Facebook клич - и в пятницу пришли сюда в первый раз», - сказала добрая женщина с очень подходящим ей именем.

К диалогу снова подключается Лиза, полная благодарности ко всем откликнувшимся. «Люди с такими добрыми сердцами! И все пишут, спрашивают - что еще надо в помощь? Море обращений!».

Но как быть тем, у кого нет Facebook или настоящих друзей в Сети? В ответ Лиза разводит руками: «Не знаю, и эта наша история очень показательная».