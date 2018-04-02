Популярная модель iPhone не получила одну из важнейших функций обновленной ОС

Речь идет о возможности отключения автоматического замедления процессора с износом аккумулятора. В Apple уже прокомментировали эту ситуацию, пишет 4pda.ru.

Напомним, что в конце прошлого года Apple «поймали» на преднамеренном замедлении старых смартфонов. Позже компания призналась в этом и рассказала, что делает это, чтобы предоставить клиентам максимально возможное время автономной работы на их устройствах. Не секрет, что со временем аккумуляторы изнашиваются, теряя свою изначальную емкость. Следовательно, устройства начинают работать меньше. Чтобы минимизировать этот эффект, Apple добавила в iOS функцию автоматического ограничения производительности процессора. Это многим пришлось не по душе, поэтому компания была вынуждена добавить в операционную систему возможностью отключения данной опции.