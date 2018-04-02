Популярная модель iPhone не получила одну из важнейших функций обновленной ОС

На днях компания Apple выпустила стабильную версию прошивки iOS 11.3 с рядом нововведений, но выяснилось, что одна из ключевых функций апдейта недоступна на старичке iPhone 5S.
Речь идет о возможности отключения автоматического замедления процессора с износом аккумулятора. В Apple уже прокомментировали эту ситуацию, пишет 4pda.ru.
Напомним, что в конце прошлого года Apple «поймали» на преднамеренном замедлении старых смартфонов. Позже компания призналась в этом и рассказала, что делает это, чтобы предоставить клиентам максимально возможное время автономной работы на их устройствах. Не секрет, что со временем аккумуляторы изнашиваются, теряя свою изначальную емкость. Следовательно, устройства начинают работать меньше. Чтобы минимизировать этот эффект, Apple добавила в iOS функцию автоматического ограничения производительности процессора. Это многим пришлось не по душе, поэтому компания была вынуждена добавить в операционную систему возможностью отключения данной опции.
После обновления до iOS 11.3 обладатели вышедшего в 2013 году iPhone 5S обнаружили, что у них нет новой функции, позволяющей отключать понижение производительности. В Apple объяснили, что для данной модели они не применяют функцию ограничения мощности процессора. Это актуально только для iPhone 6 и более новых моделей. Таким образом, iPhone 5S должен работать так же быстро, как и в момент выхода.