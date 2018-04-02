Воду превратили в аномальную материю

Обычно жидкости при уменьшении их температуры становятся более плотными, однако вода достигает максимальной плотности при четырех градусах Цельсия. Ниже этой точки плотность вновь уменьшается, в результате чего лед плавает на поверхности водоемов. Кроме того, вода обладает высоким поверхностным натяжением, уступая жидкой форме ртути, высокой температурой кипения и является хорошим растворителем.

Такие физические особенности объясняются наличием водородных связей, которые образуются между молекулами воды. Последние соединяются друг с другом и формируют тетраэдр (треугольную пирамиду).

Ученые использовали суперкомпьютер для создания различных моделей молекулярной структуры воды. Для этого они варьировали параметр λ, называемый потенциалом Стиллингера-Вебера, который применяется для описания физических свойств веществ с тетраэдрическим расположением молекул. Исследователи проследили, как изменения потенциала влияли на плотность вещества и число химических связей между атомами (модель двух состояний). Это позволило вычислить, при каких значениях λ проявляются аномальные свойства воды.