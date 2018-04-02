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Парламентская комиссия поддержала законопроект об отчуждении недвижимости в общественных интересах

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ФОТО: Rbestonia.ee

Парламентская комиссия по экономике в понедельник поддержала законопроект, упрощающий отчуждение объектов недвижимости в пользу государства и направила документ на первое чтение в большом зале Рийгикогу, которое состоится 11 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что законопроект создает благоприятные условия для достижения договоренности об отчуждении в пользу государства находящего в частном владении участка земли. В результате создаются возможности для ускоренного сооружения на участке земли объекта в интересах общественности - например, железнодорожной магистрали Rail Baltica, автомобильного шоссе или государственной границы, пояснили в пресс-службе Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Свена Сестера, принятие документа позволит сделать процесс отчуждения объектов недвижимости более гибким. «В дальнейшем собственнику земли можно будет предлагать альтернативные варианты. Вместо продажи объекта недвижимости он может обменять его на аналогичный или изменить границы своего участка недвижимости», - пояснил Сестер.

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