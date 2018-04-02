Парламентская комиссия поддержала законопроект об отчуждении недвижимости в общественных интересах

Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что законопроект создает благоприятные условия для достижения договоренности об отчуждении в пользу государства находящего в частном владении участка земли. В результате создаются возможности для ускоренного сооружения на участке земли объекта в интересах общественности - например, железнодорожной магистрали Rail Baltica, автомобильного шоссе или государственной границы, пояснили в пресс-службе Рийгикогу.