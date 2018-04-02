Сестра Савченко обратилась за помощью к Дональду Трампу

"Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства, и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины", - цитирует "Интерфакс" обращение на сайте главы Белого дома от 22 марта.

Вера Савченко обратилась к Дональду Трампу за поддержкой, так как опасается нарушения прав ее сестры и притеснения ее за убеждения.

23 марта Киевский суд арестовал Надежду Савченко до 20 мая без права внесения залога. Народного депутата подозревают в подготовке государственного переворота на Украине.

По данным прокуратуры, Савченко планировала обстрел в рабочие часы правительственных зданий в центре Киева с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия. Также, уверена прокуратура, нардеп собиралась совершить покушения на высшее руководство Украины, в том числе на президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.

Надежде Савченко инкриминируют совершение преступлений по части 1 статьи 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"); части 1 статьи 14 ("Приготовление к преступлению"), части 2 статьи 28 ("Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией"), статьи 112 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля"), часть 3 статьи 258 ("Террористический акт"); часть 1 статьи 258-3 ("Создание террористической группы или террористической организации"); и часть 1 статьи 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины.

22 марта Верховная Рада лишила народного депутата неприкосновенности и дала согласие на ее задержание, после чего ее сразу препроводили в СИЗО.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения. Кроме того, он отменил решение суда первой инстанции в части признания незаконным задержания Савченко 22 марта 2018 года.