Новая налоговая система обрушила на инфотелефон Налогового департамента тысячи звонков

Основная масса остальных звонков связана, прежде всего, с вопросами декларирования доходов, сказал пресс-секретарь департамента Райнер Лауритс: «В плане писем у нас такой детальной информации нет. Можем лишь сказать, что в первые два месяца года на э-мейлы частных клиентов и общей информации поступили 6700 писем».

В тот же период прошлого года на инфолинии общей информации обслужили 37 396, а на линии частных клиентов – 13 876 звонивших, то есть больше, чем в первые три месяца этого года. Тогда количество звонков, которое тоже оказалось больше обычного, было связано с дотацией для людей, получающих маленькие зарплаты.

Лауритс уточнил, что основной шквал звонков по поводу не облагаемого налогом минимума обрушился на департамент в конце прошлого года: «В период с октября по декабрь звонивших было на 7600 больше. Таким образом, если бы те, кто обратился к нам в прошлом году, сделали бы это в начале того года, то количество звонков все же оказалось бы больше, чем годом ранее».

Из-за оповещений, разосланных в середине марта и касавшихся новой системы выплаты подоходного налога, начали больше звонить с вопросами о конкретных доходах и суммах, пытаясь выяснить, что они неправильно сделали или как нужно поступать в дальнейшем. «Прежде всего, от нас хотят получить конкретные инструкции, в каком объеме и кому подать заявление о свободном от налогов доходе, если доход получают в разных местах», - отметил Лауритс.

Налоговый департамент отправляют людям три разных предупреждения:

- если свободный от налогов доход учтен больше, чем в одном месте (за исключением дотаций, выплаченных Департаментом социального страхования);

- если в один месяц был учтен свободный от доходов налог больше предусмотренного (возможно в случае, если есть два и более плательщиков);

- если в середине года годовой свободный от налогов доход будет уже израсходован.

Однако важно учесть, что Налоговый департамент отправляет извещения лишь на основании известной ему информации. Это означает, что, например, данных о доходах, полученных от продажи или сдачи в наем имущества, в середине года у департамента еще не будет, а потому их невозможно учесть при отправке извещения. Как сказала руководитель отдела налогов Налогового департамента Эвелин Лийвамяги, это означает, что хотя расчеты по доходам от зарплаты могут быть сделаны правильно, то в случае дополнительных доходов человек должен сам обращаться внимание на то, могут ли они как-то повлиять на расчет его не облагаемого налогом дохода.

Департамент отправляет извещения только по электронной почте или SMS, обычной почтой их не рассылают.