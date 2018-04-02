Решение кризиса с ИД-картами обошлось департаментам в миллионы евро

Затраты только Департамента государственной инфосистемы (RIA) по решению кризиса с ИД-картами составили 1,8 млн евро, и почти столько — Департамента полиции и погранохраны (PPA), передает Rus.Err.
Передача "Aktuaalne kaamera. Nädal" спросила у гендиректора RIA, во сколько по состоянию на сегодняшний день обошлись работы по обновлению ИД-карт.
"Я сейчас говорю по памяти, но непосредственные расходы, которые мы представили правительству, составляют 1,8 миллиона евро", - ответил гендиректор RIA Таймар Петеркоп.
Гендиректор подчеркнул, что существует еще много косвенных затрат, и многие предприятия не просили денег за свою работу и помощь.
Главный эксперт бюро статутов и идентичности PPA Кайя Кирх пояснила, что в принципе, у РРА могут возникать дополнительные расходы так долго, как долго будут действовать эти документы.