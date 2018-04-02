Один из самых популярных островов Таиланда закрыли для туристов

Остров Пхи-Пхи, на котором проходили съемки фильма «Пляж», закрыт властями Таиланда на четыре месяца.
Бухта Майя-Бэй в Андаманском море, где в 1999 году был снят фильм «Пляж», перестанет принимать туристов с июня этого года. Такое решение было принято департаментом национальных парков и дикой природы Таиланда в связи со значительным ущербом, нанесенным коралловому рифу. Ежедневно в бухте швартуется около 200 лодок, на которых 4000 туристов приезжают на остров. Группа биологов обнаружила, что морская жизнь вокруг острова значительно обеднела, а коралловые рифы практически исчезли, пишет "Моя Планета".
Многие национальные морские парки Таиланда закрываются с мая по октябрь, чтобы дать возможность восстановиться природной среде, однако из-за огромного туристического спроса Пхи-Пхи был открыт круглогодично. Когда Майя-Бэй откроется вновь, будет установлен дневной лимит в 2000 туристов, а лодки смогут швартоваться только у плавучих причалов на противоположной стороне острова. Правительство Таиланда надеется, что эти меры помогут восстановить былую красоту бухты. В прошлом некоторые из островов тайского парка Симилан были закрыты для туристов, и эта практика дала потрясающие результаты: морская природа полностью восстановилась.