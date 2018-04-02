Один из самых популярных островов Таиланда закрыли для туристов

Бухта Майя-Бэй в Андаманском море, где в 1999 году был снят фильм «Пляж», перестанет принимать туристов с июня этого года. Такое решение было принято департаментом национальных парков и дикой природы Таиланда в связи со значительным ущербом, нанесенным коралловому рифу. Ежедневно в бухте швартуется около 200 лодок, на которых 4000 туристов приезжают на остров. Группа биологов обнаружила, что морская жизнь вокруг острова значительно обеднела, а коралловые рифы практически исчезли, пишет "Моя Планета".