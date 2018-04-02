С помощью этой услуги было невозможно зайти ни на портал eesti.ee, ни в самообслуживание банков в течение двух часов.

“Из-за профилактических работ, проводимых фирмой, предлагающей услугу сертификации и договорного партнера по обслуживанию ID-карт SK ID Solutions AS, работа нарушена с 15.16», - пояснила Postimees пресс-секретарь RIA Хелен Ульдрих.

SK ID Solutions сообщила, что проблема могла касаться и пользования ID-картами и DigiDoc, затруднено могло быть и дигитальное подписание документов.

В связи с проблемой могла быть перегружена линия техподдержки ID-карт 1777. При этом спокойно можно было проверить действие дигитальных подписей.

К 17 часам услуга была восстановлена.