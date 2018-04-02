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Оказание услуги Mobiil-ID было прервано Дополнено в 17:42!

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ФОТО: Aivar Pau

Сегодня после 15 часов было прервано оказание услуги Mobiil-ID.

С помощью этой услуги было невозможно зайти ни на портал eesti.ee, ни в самообслуживание банков в течение двух часов.

“Из-за профилактических работ, проводимых фирмой, предлагающей услугу сертификации и договорного партнера по обслуживанию ID-карт SK ID Solutions AS, работа нарушена с 15.16», - пояснила Postimees пресс-секретарь RIA Хелен Ульдрих.

SK ID Solutions сообщила, что проблема могла касаться и пользования ID-картами и DigiDoc, затруднено могло быть и дигитальное подписание документов.

В связи с проблемой могла быть перегружена линия техподдержки ID-карт 1777. При этом спокойно можно было проверить действие дигитальных подписей.

К 17 часам услуга была восстановлена.

Услугой идентификации Mobiil-ID пользуются более 160 000 жителей Эстонии. Их число значительно выросло в конце прошлого года в связи с кризисом вокруг безопасности ID-карт.

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