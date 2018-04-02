15-летняя Загитова рассказала о своей личной жизни

«Oб этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более», — ответила Загитова на вопрос журналиста о том, есть ли у нее парень. 15-летняя фигуристка отметила, что в данный момент не задумывается об устройстве личной жизни из-за своего возраста: «Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая».