понедельник, 2 апреля 2018 г.
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15-летняя Загитова рассказала о своей личной жизни

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ФОТО: Iliya Pitalev/Sputnik/Scanpix

Во время азиатского турне олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане фигуристка Алина Загитова рассказала журналистам о своей личной жизни. Интервью с 15-летней спортсменкой опубликовано на сайте Олимпийского комитета России.

«Oб этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более», — ответила Загитова на вопрос журналиста о том, есть ли у нее парень. 15-летняя фигуристка отметила, что в данный момент не задумывается об устройстве личной жизни из-за своего возраста: «Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая».

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