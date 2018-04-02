Текст "Тотального диктанта" в Маарду прочитает Яна Тоом

Мэр Маарду Владимир Архипов убежден, что хорошее владение родным языком всегда будут оставаться важными атрибутами образованности и интеллигентности. «Несомненно, язык — это часть нашей идентичности и культуры, поэтому его нужно беречь, уделяя особое внимание грамотности в повседневной жизни. Для 80% жителей Маарду русский язык является родным, поэтому «Тотальный диктант» в нашем городе всегда проходит на ура, - сказал мэр. - Я напишу диктант сам и приглашаю всех жителей нашего города принять участие в этой доброй акции».

Организатор «Тотального диктанта» в Маарду, учитель русского языка и литературы Маардуской основной школы Ирина Кадурина считает, что грамотность русскоговорящих людей с годами ухудшается. «Мало кто уделяет внимание грамотности, лаконичности написанных текстов, допускается огромное количество ошибок, особенно это характерно для интернет-коммуникации, где совершенно не придается значение тому, как написано сообщение», - с сожалением отметила она. «Есть проверенный годами путь повышения грамотности и борьбы с закоренелыми ошибками –это чтение признанных книг мировой литературы. Этому методу очень созвучна и идея акции «Тотальный диктант», - добавила Ирина.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Организаторы диктанта ставят перед собой цель объединить всех говорящих и пишущих по-русски, а также показать, что быть грамотным - важно для каждого человека. В рамках мероприятия участников также знакомят с современной русской литературой. В этом году автором текста «Тотального диктанта» стала писательница Гузель Яхина. Текст диктанта войдёт в её новую книгу «Дети мои», рассказывающую о пребывании немцев в Поволжье в 1916–1938 годы.

За 14 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. В прошлом году «Тотальный диктант» написали 200 000 человек из 71 стран в 8666 городах. В этом году в Эстонии помимо Маарду все говорящие по-русски люди смогут 14 апреля проверить свою грамотность в Таллинне, Йыхви, Нарве, Тарту и Валга.