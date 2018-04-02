Сертификаты большинства ИД-карт обновлены, но…

Всего риск безопасности затронул примерно 760 000 ИД-карт и карт видов на жительство. Действие их сертификатов было приостановлено в ноябре 2017 года. К концу марта владельцы 494 000 карт обновили свои сертификаты и могут пользоваться ими дальше. Как сообщили в полиции, это 95 процентов карт, которые использовались электронным образом.

«Государство признало недействительными сертификаты подверженных риску карт во избежание использования уязвимости чипа в корыстных целях. Насколько нам известно, описанная уязвимость не была реализована, и случаев злоупотребления дигитальным идентитетом не было», – сказал руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

Решением генерального директора Департамента полиции и погранохраны 3 ноября 2017 года действие сертификатов 760 000 ИД-карт было приостановлено после того, как чешские ученые обнародовали научный труд, в котором был описана уязвимость произведенного компанией Infineon чипа. Этот чип используется и в ИД-картах Эстонии. Риск касался карт, которые были выданы начиная с октября 2014 года до 25 октября 2017 года, в их числе ИД-карты, карты вида на жительство, карты э-резидента и digi-ID. Риск не касался карт, которые были выданы раньше, а также не затрагивал mobiil-ID.

«Мы рады тому, что подавляющее большинство людей, которые действительно используют ИД-карту электронно, обновило сертификаты своей карты, и уязвимость не оказала влияния на используемые в Эстонии э-услуги. Жители Эстонии привыкли пользоваться э-услугам и обновлять программное обеспечение, именно это помогло быстро минимизировать опасность, которая затронула ИД-карту. Но мы должны считаться с тем, что дигитальный идентитет может нуждаться в обновлении программного обеспечения по соображениям безопасности и в дальнейшем», – сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

Большая часть необновленных ID-карт ни разу не использовалась электронно в течение года, то есть при помощи этих карт не проставлялась дигитальная подпись и не проводилась аутентификация для использования э-услуг. Из тех карт, которые раньше хотя бы один раз использовали электронным образом, не обновленными остались примерно 30 000.

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