Министерство: работы по углублению фарватера Рукки начнутся в августе

«Подготовка к оформлению заказа на проведение дноуглубительных работ на фарватере Рукки началась в 2017 году по моему распоряжению. В декабре 2017 года Департамент водных путей подал Министерству окружающей среды ходатайство на разрешение особого водопользования, которое было выдано 14 марта 2018 года. Разрешение было выдано быстрее прежнего — обычно на его оформление уходит до полутора лет. В соответствии с ним, дноуглубительные работы можно будет провести в период с 1 августа по 15 октября этого года», - сообщила министр экономики Кадри Симсон в письме волостному собранию Хийумаа.

Как отметила министр, первоначальные ограничения связаны с предъявленным Министерством окружающей среды требованием соблюдать сроки нереста рыбы. Необходимые для проведение дноуглубительных работ геофизические исследования гидрографы смогут провести только после того, как растает лед в проливе. После этого Департамент водных путей сможет объявить соответствующий тендер в мае этого года.

Целью намечаемых работ является углубление фарватера Рукки до 5,2 метра в соответствии с новой для Эстонии системой высот и глубин в Европе, так называемым Амстердамским футштоком.

В соответствии с последними измерениями, состоявшимися 1 декабря 2017 года, глубина фарватера Рукки по прежней системе высот и глубин, составляла 4,7 метра.