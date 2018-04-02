понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Фото: смотрите, насколько различаются цены на заправках в Эстонии и Латвии

Фото: смотрите, насколько различаются цены на заправках в Эстонии и Латвии

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Когда речь заходит об алкоголе или строительных материалах, многие жители Эстонии знают, что в латвийских магазинах можно купить те же самые товары гораздо дешевле. Но насколько сейчас различаются цены на топливо?

Järva Teataja сделала обзор заправок в Латвии (Вальмиера) и Эстонии (Пайде и его окрестности). Если в субботу на заправке Cirkle K литр 95-ого бензина стоит 1.262, а литр дизеля - 1.182, то на Neste и Lukoil цены были соответственно 1.24 и 1.165 евро.

На заправках в Пайде и Мяо днем позже 95-й бензин стоил от 1.269 (заправка Premium 7 в Мяо) до 1.293 (Пайде Olerex), а дизель от 1.239 до 1.273.

Смотрите более подробное сравнение цен в галерее!

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