Фото: смотрите, насколько различаются цены на заправках в Эстонии и Латвии
2 апреля 2018 г., 17:05
Когда речь заходит об алкоголе или строительных материалах, многие жители Эстонии знают, что в латвийских магазинах можно купить те же самые товары гораздо дешевле. Но насколько сейчас различаются цены на топливо?
Järva Teataja сделала обзор заправок в Латвии (Вальмиера) и Эстонии (Пайде и его окрестности). Если в субботу на заправке Cirkle K литр 95-ого бензина стоит 1.262, а литр дизеля - 1.182, то на Neste и Lukoil цены были соответственно 1.24 и 1.165 евро.
На заправках в Пайде и Мяо днем позже 95-й бензин стоил от 1.269 (заправка Premium 7 в Мяо) до 1.293 (Пайде Olerex), а дизель от 1.239 до 1.273.
Смотрите более подробное сравнение цен в галерее!