Фото: смотрите, насколько различаются цены на заправках в Эстонии и Латвии

Järva Teataja сделала обзор заправок в Латвии (Вальмиера) и Эстонии (Пайде и его окрестности). Если в субботу на заправке Cirkle K литр 95-ого бензина стоит 1.262, а литр дизеля - 1.182, то на Neste и Lukoil цены были соответственно 1.24 и 1.165 евро.