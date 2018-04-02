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Российские судебные приставы могут получить право без суда блокировать сайты с информацией, которая признана порочащей кого-либо. Законопроект с таким предложением уже внесен в Госдуму - и эксперты опасаются, что в случае его принятия приставы смогут блокировать без суда "Фейсбук" и YouTube.

Документ разработан группой депутатов от "Единой России". Он вносит поправки в законы, регулирующие деятельность судебных приставов и распространение и защиту информации, в том числе в интернете.

В случае принятия законопроекта судебные приставы получат право выносить постановления о блокировках сайтов с порочащими сведениями, если те, кто их разместил, не удалят их в отведенный срок (как правило, пять дней со дня получения постановления).

Порочащими сведения, содержащиеся в материале, должен признать суд. Однако если сейчас для блокировки сайта с такими сведениями нужно еще одно, отдельное решение суда, то новый законопроект предлагает дать судебным приставам право самостоятельно добиваться блокировки ресурса.

В тексте законопроекта говорится, что судебный пристав в течение одного рабочего дня должен сообщить о своем решении Роскомнадзору, который и должен заблокировать страницу. Авторы законопроекта - руководители думского комитета по безопасности. Чаще всего это означает, что законопроект будет принят.

Идею поддержал и председатель профильного комитета по информационным технологиям Леонид Левин. Правда, по его словам, эта инициатива носит чисто технический характер и призвана упростить исполнение решений по искам о защите чести и достоинства в случаях, когда порочащие сведения были опубликованы в интернете.

Тысячи приставов

Описанный в законопроекте механизм может привести к блокировке не только сайтов СМИ, но и таких сервисов как "Фейсбук" и YouTube, отмечает ведущий юрист проекта "Роскомсвобода", партнер юридической компании "Центр цифровых прав" Саркис Дарбинян.

"Если раньше для блокировки требовалось решение суда, теперь появляется новый цензурный орган - это служба судебных приставов", - сказал он Русской службе Би-би-си.

"Уже сейчас можно принять решение о признании информации незаконной по множеству признаков и направить это решение в Роскомнадзор для исполнения, - поясняет Дарбинян. - Законодательство уже содержит все нормы против откровенно диффамационной информации. Депутаты не правы, утверждая, что инструменты защиты деловой репутации не были представлены в действующем законодательстве".

Адвокат правозащитной "Команды 29" Евгений Смирнов считает, что "процесс блокировки сетевых ресурсов может быть поставлен на конвейер: приставов у нас по стране десятки тысяч, а в Роскомнадзоре работают сотни человек".

Депутаты уже пытались придумать, как обязать сайты удалять признанную порочащей информацию: за отказ это делать единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских предлагали штрафовать частных лиц на сумму от 3 до 5 млн рублей, а компании - на 30-50 млн рублей. Однако их законопроект до сих пор не принят.

Закон для Усманова

Самый громкий случай применения закона о порочащей информации - иск миллиардера Алишера Усманова к главе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, поданный из-за фильма "Он вам не Димон". Там упоминалось имущество, которое Усманов передал фондам, связанным с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В мае 2017 года Люблинский суд Москвы обязал оппозиционера удалить записи из блога, удалить фильм-расследование с сайта и из сети YouTube, а также стереть несколько публикаций в "Фейсбуке". Навальный заявил, что не будет этого делать. Суд встал на сторону Усманова, сайт Навального заблокировали, после чего оппозиционер удалил фильм с сайта.