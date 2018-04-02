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Во Франции начинается одна из самых длительных забастовок в истории

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ФОТО: PHILIPPE HUGUEN/AFP

Во Франции в понедельник, 2 апреля, начинается забастовка против запланированного реформирования Национальной компании французских железных дорог SNCF - государственного монополиста в данной сфере, пишет DW.com.

Акция стартует в 19.00 по местному времени (20.00 по Таллинну) и до конца июня будет продолжаться еженедельно в течение двух из пяти рабочих дней.

Предложенные правительством Эммануэля Макрона преобразования предполагают усиление конкуренции в железнодорожном секторе, а также упраздняют льготы для SNCF и особый статус для ее сотрудников, фактически приравнивавшихся к госслужащим. Профсоюзы, в свою очередь, опасаются, что реформа - первый шаг на пути к приватизации компании.

Предполагается, что уже 3 апреля стачка приведет к массовым отменам поездов на ближних и магистральных направлениях. Лишь 12 процентов скоростных электропоездов TGV выйдут на маршруты. Сбои прогнозируются и в движении региональных составов.

От энергетиков до Air France

Кроме того, 3 апреля в стране начнут бастовать энергетики, сотрудники компаний, обеспечивающих уборку мусора с улиц, и национальный авиаперевозчик Air France.

Эммануэль Макрон был избран президентом Франции в мае 2017 года и с тех пор уже провел ряд реформ, в частности - спорную трудовую реформу, призванную снизить высокий уровень безработицы в стране. Кроме того, он подписал три новых закона, исполнив свои предвыборные обещания, связанные с проведением налоговых преобразований в стране. Французский лидер также выступил с многочисленными предложениями по укреплению и развитию Евросоюза.

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