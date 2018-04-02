Ирина Роднина: «Моя дочь живет в Америке с 1990 года. Что здесь такого?»

Блог "Удар головой" портала sports.ru опубликовал интервью с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной, ныне являющейся депутатом Государственной Думы России. В период правления Бориса Ельцина Роднина жила и работала в США, в 2002 году Роднина вернулась в Россию и теперь трудится на политической ниве, которая дает снимать в последнее время богатый урожай с противостояния России и Запада.
Ирина Роднина – единственная в истории трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию (в Пхенчхане результат повторила Тесса Виртью, но одно золото у нее в команде), человек, который вместе с Владиславом Третьяком зажигал Олимпийский огонь в Сочи-2014. В 1990-2002 годах жила в США, работала тренером, после чего вернулась в Россию. В 2007-м стала депутатом Госдумы от «Единой России», в 2011-м и 2016-м – переизбиралась на новый срок. A пару недель назад входила в комиссию, которая рассматривала обвинения в домогательствах к журналисткам депутата ЛДПР Леонида Слуцкого. Комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого, а Роднина заявила: «Если это обвинение самое большое достижение в их журналистской деятельности, то что тут можно сказать?».
Роднина, как депутат Госдумы от "Единой России" голосует за все законы, которые ограничивают деятельность иностранных граждан в России (Закон о СМИ, закон об усыновлении гражданами США детей из российских детдомов), однкао, это не мешает депутату отдыхать на зарубежных курортах, в том числе и в США: свой новогодний отпуск Роднина провела на Гавайских островах.
"Кажется лицемерием, когда мы занимаемся вшивым патриотизмом. Когда начинаем кидаться лозунгами, что этот враг, а этот не враг. Патриотизм заключается не в том, где я провожу время, – это зависть. Не в том, на чем я езжу и где живу, – тоже зависть. Патриотизм – это твои поступки и дела. И те решения, которые принимаешь. Почему я проголосовала за закон об усыновлении? Существовала торговля детьми. Я работала в Америке десять лет и видела, во что это превращалось. Нам даже предлагали принять в этом участие. Мы же не отказываем в усыновлении в Европу (Россия отказывает в усыновлении любым одиноким кандидатам из стран, в которых признаются однополые браки, например, Франции, Великобритании, Испании, Канаде, Норвегии – Sports.ru). Просто Америка – единственная страна из тех, куда уезжали дети, кто не подписал международную конвенцию. Она пренебрегала всеми международными правилами, которые касаются усыновленных детей. Как только ребенок попадал в Америку, он сразу менял гражданство, имя и фамилию. Если о всех усыновленных в остальные страны каждые полгода в посольство приходит отчет, то в случае Америки нет."
Однако, Роднина признает, что торговля детьми происходила по инициативе российской стороны: "Наши торговали. По российскому законодательству в первую очередь за границу брали детей-инвалидов. Знаете, сколько истинных инвалидов из тех 60 тысяч, которые были адаптированы в Америку? Менее пяти процентов. Остальные шли под видом инвалидов. Это очень просто. Если ребенок появляется в детском доме, значит, что-то случилось с родителями. Или их лишили прав, или они алкоголики, бездомные. А когда ребенком не занимаются, у него идет отставание в развитии. Вот всем детям и ставили диагноз. А я приведу пример американских соседей. Они захотели взять двух детей. Летали, знакомились. И когда приехали наконец забирать их, им говорят: «Не дадим, потому что у них есть сестра». Закончилось тем, что соцработники взяли деньги и с большим удовольствием всех троих отправили в Америку. Для кого-то это оказался бизнес. Это не бюрократия. Работники заранее знали, что если три ребенка, а просят двух, то отдать не получится. У нас по закону братьев и сестер в детских домах разлучать нельзя. Значит, показывая двух детей, они сознательно умолчали о третьем. Это называется вымогательство."
Дочь Родниной, Алена, живет и работает в США, куда сама Роднина уехала тренировать в 1990 году. В Россию Роднина вернулась через 12 лет, а дочь так и осталась в США. В том, что дети российских чиновников и бизнесменов уезжают учиться, работать заграницу, в том числе и в Америку, Роднина не видит никаких проблем: "Я могу сказать, что меня все годы этим укоряют. Что у меня есть дочка, которая живет там с четырех лет, когда никакой государственной Думы не существовало. И ей без конца напоминают, кто ее мать и чем она занимается.
Надо воспитывать поколение. Это не значит, что оно должно быть только патриотичным. Воспитанное поколение – это когда каждое новое поколение ведет нас вперед. Это прогресс, наука, экономика. Нам, пожилым, больше всего интересно, когда молодежь состоявшаяся и образованная. Я не смотрю на это как на войну. А вы смотрите как на применение силы друг против друга. Что будет если десятки тысяч детей уедут за границу и останутся там? По крайней мере, государство сэкономит деньги. И они пойдут на другого ребенка. Во-вторых, по многим знаниям мы пока не успеваем, у нас нет этих знаний. И наша задача, чтобы ребята их там получили и приехали сюда. Поэтому в прошлом году мы приняли законы, которые очень быстро признают любое иностранное образование. Раньше с дипломом зарубежного университета надо было оббегать все круги ада. Сейчас все намного проще. Мы должны делать так, чтобы специалисты, которые когда-то туда уехали, возвращались. Дать им зарплату выше, работу интереснее."
В семье Родниной есть и свой конфликт: Алена Роднина считает российского оппозиционера Навального героем России, который проливает свет на то, что творится в российской властной верхушке, мать, Ирина Роднина придерживается обратного мнения: "Я считаю его крупным аферистом, который очень поддерживается. Одно дело, когда он работает со взрослыми. Понятно, хорошо, молодец. Вовремя все с интернетом. Но когда начинают школьники вызываться, приглашаться обманным путем, это уже подлость. Он прекрасно понимает, что детей не задерживают. И когда говорят, что разрешено здесь, переносит в другое место. Неправильная информация – это и есть подлость. Мы очень либерально относимся к нему. Согласна, что ворюга должен сидеть. Почему не сидит? Не знаю. Я же не отвечаю за нашу судебную систему. А он украл. Лес украл, деньги украл. То что его ЕСПЧ оправдал - а почему мы должны ориентироваться на европейский суд? Мы учитываем, но не вправе ей следовать. По нашей конституции международное право имеет верховенство над внутренним. Но если это идет в ущерб стране, мешает ее интересам, то мы не согласны."
Полностью интервью с Ириной Родниной блога "Удар головой" можно прочитать здесь.