Ирина Роднина: «Моя дочь живет в Америке с 1990 года. Что здесь такого?»

Ирина Роднина – единственная в истории трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию (в Пхенчхане результат повторила Тесса Виртью, но одно золото у нее в команде), человек, который вместе с Владиславом Третьяком зажигал Олимпийский огонь в Сочи-2014. В 1990-2002 годах жила в США, работала тренером, после чего вернулась в Россию. В 2007-м стала депутатом Госдумы от «Единой России», в 2011-м и 2016-м – переизбиралась на новый срок. A пару недель назад входила в комиссию, которая рассматривала обвинения в домогательствах к журналисткам депутата ЛДПР Леонида Слуцкого. Комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого, а Роднина заявила: «Если это обвинение самое большое достижение в их журналистской деятельности, то что тут можно сказать?».

Роднина, как депутат Госдумы от "Единой России" голосует за все законы, которые ограничивают деятельность иностранных граждан в России (Закон о СМИ, закон об усыновлении гражданами США детей из российских детдомов), однкао, это не мешает депутату отдыхать на зарубежных курортах, в том числе и в США: свой новогодний отпуск Роднина провела на Гавайских островах.

"Кажется лицемерием, когда мы занимаемся вшивым патриотизмом. Когда начинаем кидаться лозунгами, что этот враг, а этот не враг. Патриотизм заключается не в том, где я провожу время, – это зависть. Не в том, на чем я езжу и где живу, – тоже зависть. Патриотизм – это твои поступки и дела. И те решения, которые принимаешь. Почему я проголосовала за закон об усыновлении? Существовала торговля детьми. Я работала в Америке десять лет и видела, во что это превращалось. Нам даже предлагали принять в этом участие. Мы же не отказываем в усыновлении в Европу (Россия отказывает в усыновлении любым одиноким кандидатам из стран, в которых признаются однополые браки, например, Франции, Великобритании, Испании, Канаде, Норвегии – Sports.ru). Просто Америка – единственная страна из тех, куда уезжали дети, кто не подписал международную конвенцию. Она пренебрегала всеми международными правилами, которые касаются усыновленных детей. Как только ребенок попадал в Америку, он сразу менял гражданство, имя и фамилию. Если о всех усыновленных в остальные страны каждые полгода в посольство приходит отчет, то в случае Америки нет."