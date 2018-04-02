Видео: Huawei P20 и P20 Pro сравнили по автономности с конкурентами

Техноблогер и автор YouTube-канала Mrwhosetheboss Арун Майни протестировал автономность недавно представленных флагманских смартфонов Huawei P20 и P20 Pro. Для наглядности эксперимента он сравнил время автономной работы аппаратов от Huawei с новинками других производителей.
В тесте приняли участие Huawei P20 (аккумулятор на 3 400 мАч), Huawei P20 Pro (4 000 мАч), Apple iPhone 8 Plus (2 691 мАч), Sony Xperia XZ2 (3 180 мАч) и Samsung Galaxy S9 Plus (3 500 мАч). На всех смартфонах запускались одинаковые игры и приложения до полной разрядки аккумулятора, пишет 4pda.ru.
Лучший результат показал Huawei P20 Pro, проработавший в режиме интенсивной нагрузки 5 часов и 16 минут. Второе место занял Galaxy S9 Plus, отключившийся на 16 минут раньше. Замкнул тройку лидеров Sony Xperia XZ2 с результатом 4 часа и 21 минута.