Видео: Huawei P20 и P20 Pro сравнили по автономности с конкурентами

Техноблогер и автор YouTube-канала Mrwhosetheboss Арун Майни протестировал автономность недавно представленных флагманских смартфонов Huawei P20 и P20 Pro. Для наглядности эксперимента он сравнил время автономной работы аппаратов от Huawei с новинками других производителей.