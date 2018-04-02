понедельник, 2 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Внимание, розыск! Пропала 49-летняя женщина

Внимание, розыск! Пропала 49-летняя женщина

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

49-летняя Елена.

ФОТО: PPA

29 марта из находящегося в волости Люганузе дома по уходу ушла 49-летняя Елена и до сих пор не вернулась.

Так как Елене сложно общаться, у нее нет при себе мобильного телефона. Полицейские связались с близкими Елены и по имеющейся сейчас информации она может находиться в районе Кохтла-Ярве или Кивиыли, она также могла направиться в Тамсалу, где проживала раньше.

Рост Елены – около 165 см, она среднего телосложения, у нее короткие седые волосы. Неизвестно, во что она была одета.

Фото и описание внешности женщины переданы полицейским патрулям, которые проверяют места, где она может находиться.

Всех людей, которые видели Елену после 29 марта либо имеют информацию о том, где она может находиться, просим связаться с полицией по номеру 337 2384 или 112.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ