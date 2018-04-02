Внимание, розыск! Пропала 49-летняя женщина

Так как Елене сложно общаться, у нее нет при себе мобильного телефона. Полицейские связались с близкими Елены и по имеющейся сейчас информации она может находиться в районе Кохтла-Ярве или Кивиыли, она также могла направиться в Тамсалу, где проживала раньше.

Рост Елены – около 165 см, она среднего телосложения, у нее короткие седые волосы. Неизвестно, во что она была одета.

Фото и описание внешности женщины переданы полицейским патрулям, которые проверяют места, где она может находиться.