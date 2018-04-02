Внимание, розыск! Пропала 49-летняя женщина

29 марта из находящегося в волости Люганузе дома по уходу ушла 49-летняя Елена и до сих пор не вернулась.
Так как Елене сложно общаться, у нее нет при себе мобильного телефона. Полицейские связались с близкими Елены и по имеющейся сейчас информации она может находиться в районе Кохтла-Ярве или Кивиыли, она также могла направиться в Тамсалу, где проживала раньше.
Рост Елены – около 165 см, она среднего телосложения, у нее короткие седые волосы. Неизвестно, во что она была одета.
Фото и описание внешности женщины переданы полицейским патрулям, которые проверяют места, где она может находиться.
Всех людей, которые видели Елену после 29 марта либо имеют информацию о том, где она может находиться, просим связаться с полицией по номеру 337 2384 или 112.