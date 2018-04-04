Подростки, пинавшие свечи, установленные в память о депортациях, возбудили EKRE

Сюжет предсказуемо пришелся по вкусу радикальным националистам (в нем в качестве эксперта фигурировал в том числе и лидер EKRE Март Хельме, позировавший в кадре на фоне справочника с красноречивой надписью "Vene"). Сегодня же Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не преминула в очередной раз поднять в парламенте вопрос о лояльности/нелояльности неэстонцев.

"Я считаю, что закрывать глаза на проблему - не признак силы. Я слышал в Эстонии разговоры, которые, по-моему, полная чушь, что у нас есть русскоязычные эстонцы и еще не знаю какие эстонцы. Никогда этого не понимал, для меня существуют эстонцы, русские, украинцы, сирийцы, у каждого своя национальность. Меня очень огорчает, что живущие в Эстонии граждане России голосуют за Путина, как и русские в России. Я бы спросил так: если это вандализм, а не проявление национальной вражды, занимается ли полиция этим вандализмом?" - спросил Хельме у премьер-министра.

Юри Ратас ответил, что полиция занимается этим случаем, и он доверяет ей.

"Вы не хотите видеть проблему. Не хотите видеть, что 2/3 из живущих здесь русских считают НАТО враждебной организацией, а Путина – своим президентом. Вместо этого вы кормите нас красивыми сказками, которые мы слышали и перед бронзовыми ночами 2007 года, о том, что наша интеграция работает и все они – наши люди. Нет, к сожалению, не все они наши люди", - продолжил председатель EKRE.

Ратас назвал эти заявления радикальными и отметил, что необходимо наводить мосты.

Член Рийгикогу Ольга Иванова, которая также появилась в выпуске Kuuuurija, посвященном инциденту со свечами, в понедельник сказала Rus.Postimees, что если посмотреть видео полностью и с самого начала, то действительно слышно, что молодые люди разговаривают по-русски.

"Глупость - не имеет национальности. Конечно, это крайне неприятно. Это скорее вопрос воспитания и образования. Будет очень печально, если на основании этих кадров попытаются разыграть скандал на национальной почве", - отметила Иванова.

Портал Rus.Postimees в понедельник обратился за разъяснениями в полицию. Руководитель Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт сообщил, что на тот момент никто не обращался к ним с сообщением о подобном нарушении. "В любом случае переворачивать либо пинать свечи, зажженные в память жертв депортации, неэтично и недопустимо, даже если само мероприятие уже было завершено", - заметил он.