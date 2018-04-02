Бензин подорожал до 1,35 за литр

В Таллинне в понедельник, 2 апреля, 95-й бензин на нескольких заправках Circle K, Neste, Alexela и Olerex стоил после обеда 1,349 евро за литр, а дизель - 1,299 евро.

Член правления сети Alexela Алан Вахт сообщил ERR, что рост стоимости бензина обусловлен повышением цен на мировом рынке. Он отметил, что бензин на мировом рынке подорожал в прошлый четверг до отметки, превысившей 700 долларов за тонну.