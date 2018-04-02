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Бензин подорожал до 1,35 за литр

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Бензин.

ФОТО: Raivo Tiikmaa

Крупнейшие продавцы топлива в Эстонии повысили в понедельник цены на бензин до 1,35 евро за литр, передает Rus.Err.

В Таллинне в понедельник, 2 апреля, 95-й бензин на нескольких заправках Circle K, Neste, Alexela и Olerex стоил после обеда 1,349 евро за литр, а дизель - 1,299 евро. 

Член правления сети Alexela Алан Вахт сообщил ERR, что рост стоимости бензина обусловлен повышением цен на мировом рынке. Он отметил, что бензин на мировом рынке подорожал в прошлый четверг до отметки, превысившей 700 долларов за тонну.

"Если до этого цена была 650 долларов за тонну и поднялась до 710 долларов, то в пересчете на литр бензина рост как раз и составил 6 центов за литр", - добавил Вахт.

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