понедельник, 2 апреля 2018 г.
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У 25 000 жителей Эстонии есть симптомы депрессии

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Депрессия. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mitar gavric/PhanterMedia/Scanpix

Более 50% прошедших тест на депрессию (25 000 человек) выяснили, что у них есть симптомы депрессии, с которыми необходимо работать, передает Postimees.

Грусть и бессилие - такими словами чаще всего люди описывают депрессию, подчеркнул психолог Даниель Соомер. Он проанализировал ответы 44 428 человек, которые прошли в марте тест на депрессию.

Психологи недоходного объединения Peaasi надеялись, что тест пройдет хотя бы 30 000 жителей Эстонии, однако оказалось, что тех, кто обеспокоен своим душевным здоровьем, значительно больше.

"У нас нет амбиций научного исследования, мы просто хотим предоставить возможность разобраться со своим самоощущением и дать конкретные рекомендации, куда обращаться", - сказала руководитель портала Peaasi.ee и клинический психолог Анна-Кайза Ойдермаа, которая является одним из инициаторов информационной компании "Черный снег".

"Проценты были самыми высокими среди 30-летних и подростков", - сказал Соомер. Симптомы депрессии оказались у более 60% респондентов возрасте от 20-29 лет, среди 15-19-летних - 73% и 65% - среди тех, кому 10-14 лет.

"Тем, кто уже не дети, но еще не взрослые, приходится тяжелее всего", - сказал Соомер.

Более 34% респондентов ответили, что думали о своей смерти один раз или чаще, однако по оценке психологов, на основании этого нельзя сделать вывод, что они склонны к суициду.

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