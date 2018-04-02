На космическую станцию отправят разработанное в Эстонии устройство

Устройство с первой до последней стадии разработано и построено в Эстонии, созданная в Эстонии комплексная технология впервые будет использоваться на ISS, сообщил BNS член правления построившего устройство Myoton AS Алеко Пейпси.

До сих пор из-за отсутствия подходящей технологии было невозможно измерять мышечный тонус астронавтов в космосе, сказал Пейпси. В состоянии невесомости мышцы атрофируются, по его словам, их объективный мониторинг играет важную роль.

Устройство Myoton адаптировано и утверждено для эксплуатации на ISS по заказу Европейского космического агентства (ESA), сказал Пейпси. «Космические технологии разрабатываются в соответствии со стандартами NASA и ESA, что требует крайне крупных ресурсов. Обычно этим занимаются прошедшие специальную квалификацию предприятия. В нашем случае речь идет об исключении, за основу было взято существующее устройство, которое модифицировали и тестировали в сотрудничестве с германским космическим предприятием».

MyotonPRO — прибор для цифровой пальпации. Он предназначен в первую очередь для измерения состояния поверхностных скелетных мышц и сухожилий, но также позволяет измерять, например, эластичность кожи, отметил Пейпси.

Метод является быстрым и неинвазивным. По словам Пейпси, базовые показатели мышц астронавтов измерят перед полетом, а затем будут регулярно проводить их мониторинг на ISS и после возвращения с миссии.

Создание устройства началось в 2008 году, полностью функциональные прототипы были созданы в 2010 году. Первые испытания в состоянии невесомости — в ходе параболических полетов — прошли в 2012 году, в 2015 году перевод проекта в космос был одобрен ESA, NASA, JAXA и CSA.

По словам Пейпси, этой технологии можно найти много наземных применений в медицине и спорте. Для оценки состояния мышц применяются субъективные мануальные методы, но технология Myoton позволяет измерять состояние мышц объективно и с помощью полученных результатов оценивать эффективность различных терапий и ход лечения или координировать физическую форму, добавил он.