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  • Пять фигурантов уголовных дел о пожаре в "Зимней вишне" обжаловали свой арест

Пять фигурантов уголовных дел о пожаре в "Зимней вишне" обжаловали свой арест

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Пожар в Кемерово.

ФОТО: Handout/Reuters/Scanpix

Пять обвиняемых по уголовным делам, связанным с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, унесшем жизни 64 человек, обжаловали решения о своем аресте, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в Заводском районном суде Кемерова.

"Поступила пятая жалоба от Юлии Богдановой (гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - компании собственника сгоревшего ТРЦ - ИФ)", - сказал представитель суда. Он уточнил, что накануне были приняты жалобы от арендатора сгоревшего ТРЦ Надежды Судденок, руководителя и сотрудника компании "Системный интегратор", которая разработала систему противопожарной безопасности, Игоря Полозиненко и Александра Никитина, а также охранника ЧОП Сергея Антюшина.

В суде уточнили, что технический директор ТРЦ Георгий Соболев не стал обжаловать свой арест. "В установленные сроки жалоба не поступила".

В Центральном районном суде Кемерова агентству сообщили, что пока в суд не поступало жалобы на арест от бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. "Срок подачи жалобы - до конца вторника", - сообщили там.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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