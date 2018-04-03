Пять фигурантов уголовных дел о пожаре в "Зимней вишне" обжаловали свой арест

"Поступила пятая жалоба от Юлии Богдановой (гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - компании собственника сгоревшего ТРЦ - ИФ)", - сказал представитель суда. Он уточнил, что накануне были приняты жалобы от арендатора сгоревшего ТРЦ Надежды Судденок, руководителя и сотрудника компании "Системный интегратор", которая разработала систему противопожарной безопасности, Игоря Полозиненко и Александра Никитина, а также охранника ЧОП Сергея Антюшина.

В суде уточнили, что технический директор ТРЦ Георгий Соболев не стал обжаловать свой арест. "В установленные сроки жалоба не поступила".

В Центральном районном суде Кемерова агентству сообщили, что пока в суд не поступало жалобы на арест от бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. "Срок подачи жалобы - до конца вторника", - сообщили там.